'전지적 참견 시점' 션이 정혜영을 향한 변치 않는 사랑을 드러냈다.
6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 힙합 1세대 사랑꾼 션이 출연했다.
이날 션은 "누적 기부액만 65억원, 기부런 및 기부행사 기부 금액은 집계 불가"라는 타이틀에 "기부의 시작은 결혼 후 하루 1만원씩 모아서 결혼 기념일마다 아내와 함께 355만원 들고 무료 급식 봉사를 하는 것이었다"고 회상했다. "부부가 하루에 1만원씩 모으면 기부를 평생 할 수 있지 않을까 생각했다"는 션은 '출연료 기부 의사'를 묻자 "혜영이한테 물어봐야 한다. 모든 기부는 혜영이와 상의한다"면서 '사랑꾼' 면모를 드러냈다. "나쁜 마음으로 몰래 기부한 적 없냐"는 질문에 션은 "다 안다"고 답해 폭소케 했다.
뉴진스 다니엘, 배우 박보검도 함께하는 연예계 러닝 크루에 대해 션은 "보검이는 군대 가기 전에 '같이 뛰자'고 했더니 착해서 나와서 뛰더라. 제대 후 본격적으로 함께하게 됐다"고 전했다.
이어 "다니엘은 '한번 나와서 뛰어보자'고 했더니 재미있어하더라. 재능을 발견한 것 같다. 너무 잘 뛰고, 본인도 즐거워하더라"고 이야기했다. 너무 달리기를 많이 해서 발톱 6개가 들린 상태라는 션은 "병원 검진 후 안 좋으면 걱정을 안고 뛰어야 하니까 회피했는데, 작년에 검사 결과 혈관 10대, 관절 20대라고 하더라. 의사가 이런 거 처음 봤다고, 100세까지 뛰라고 하더라"며 건강 상태를 자랑했다.
기부는 밝히지만 "아내 몰래 뛴 적 있다"고 고백한 션은 "일주일에 마라톤 대회 3번이었는데, 1개는 얘기를 못 했다. 미안해서 '빵 사러 간다'고 하고 나갔다. 돌아와서는 집안일을 더 많이 했다"고 고백해 웃음을 안겼다.
한편, 션은 결혼 21년 차에도 "지금도 혜영이를 보면 설렌다"고 말했다. "아이가 생기면 사랑이 좀 옮겨가지 않냐"고 묻자 그는 "나무가 있고 열매가 있다. 나무가 건강해야 열매가 있는 거"라며 "결혼은 보석을 찾는 게 아니라, 원석과 원석이 만나서 나로 인해 조금씩 깎여 보석이 되는 거다. 꽝이 되는 원석은 없다"며 남다른 애정을 드러냈다.
