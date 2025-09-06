"우리 만날까?"…김준수→10CM 권정열, 9월 한강서 치명적인 매력 뽐낸다 [ATA 프렌즈]

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?"우리 아타에서 만날까?"10CM(십센치) 권정열이 치명적인 눈빛을 뽐내며 이렇게 말했다. 6일 낮 12시 'ATA 페스티벌' 인스타그램(@ata_festival_official)에는 'ATA 페스티벌' 무대에 오르는 아티스트들이 총출동하는 시그니처 영상이 공개됐다.이날 영상에는 27일 출연하는 김준수, 잔나비, 10CM, 경서, 이무진, HYNN(흰·박혜원), 황가람, 페퍼톤스, 하이키, 세이마이네임이 나왔다.김준수의 "올가을"이라는 목소리를 시작으로, 출연 가수들은 "2025 아시아 탑 아티스트 페스티벌에서 만나요!"라고 외쳤다. 걸그룹부터 싱어송라이터, 인디 밴드까지 다양한 장르와 매력으로 뭉친 라인업에 기대가 쏠리고 있다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 행사 첫날인 9월 27일에는 김준수, 잔나비, 십센치, 페퍼톤스, 황가람, 박혜원, 이무진, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연한다. 행사 둘째 날인 같은 달 28일(일)에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다.이번 ATA 페스티벌은 K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 공간도 마련했다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램에서 확인할 수 있다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr