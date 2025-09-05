/ 사진제공=KBS

여러 시즌 동안 0%대 시청률의 벽에 막혀온 KBS '더 시즌즈'가 8번째 시즌을 맞이했다. 새 MC로 낙점된 10cm(권정열)는 제작발표회에서 뮤지션만의 색깔로 새로운 활력을 불어넣겠다는 포부를 밝혔다.5일 서울시 여의도 KBS 신관 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-10cm의 쓰담쓰담' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 MC 10센치(권정열)과 멜로망스 정동환, 연출을 맡은 최승희PD, 손자연PD, 최지나PD가 참석했다.‘더 시즌즈’는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 방송을 도입해 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검이 차례로 MC를 맡아 총 7개의 시즌을 진행을 맡아왔다. 앞서 '더 시즌즈'는 여러 시즌에 걸쳐 0%대 시청률을 받아왔다.박보검에 이어 8번째 시즌의 MC가 된 10cm는 "제가 생각할 때 전 MC 박보검에 비해서 모든 부분에서 취약하다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "KBS 심야 프로그램에 오랫동안 친숙하게 얼굴을 내비쳤다는 경험의 장점이 있다. 또 현직 뮤지션이다 보니 출연하시는 가수분들의 마음을 쓰담쓰담할 수 있지 않을까 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.10cm를 새 MC로 발탁한 이유를 묻자 최승희 PD는 "'더 시즌즈'는 대한민국을 대표하는 음악 토크쇼다. 음악적으로 뮤지션과 대중에게 널리 알려져 있고 음악성을 인정받은 분이 MC를 맡는 것이 당연하다고 생각했다"면서 "10cm가 감사하게도 저희 제안을 흔쾌히 받아 주셨다. 또 사전 홍보에서도 본인 노래를 개사해 불러 주시는 등 정성을 쏟아 주셔서 고맙다"고 답했다.벌써 8번째 시즌을 맞이한 만큼 다른 시즌과의 차별점이 있냐는 질문에 10cm는 "저는 뮤지션이지만, 전 MC였던 박보검 님은 배우임에도 불구하고 어떤 MC보다 음악적으로 프로그램을 풍성하게 만들었다. 그래서 제가 그 시즌을 너무 좋아했다. 저는 10cm만의 음악 색깔이 있다. 개성 있는 컬래버레이션 무대나 저만의 음악적 해석을 담은 인터뷰와 무대 연출로 새로운 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.이날 10cm는 출연해 줬으면 하는 게스트가 있냐는 질문에 "장범준을 꼭 모시고 싶다. 나름 친분이 있고, 너무 좋아하고 존경하는 뮤지션인데 방송에서 같이 뭔가를 해본 적이 한 번도 없다. 그래서 시청자분들께도 신선한 그림이 되지 않을까 싶다"고 말했다.이어 그는 "역대 KBS 심야 음악 프로그램의 MC분들을 다 모시고 싶다. 그중에서도 가장 생각나는 분은 이문세 선배님이시다. 무대에 꼭 모시고 싶다. 선배님의 존재만으로 제게 큰 힘이 될 것 같다"고 덧붙였다.이를 듣던 최승희 PD는 "권정열이 축구 마니아다. 손흥민 선수의 팬이라 꼭 뵙고 싶어 하더라. 우리 프로그램에 모시면 좋을 거 같다"고 덧붙였다.‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 오는 9월 5일부터 매주 금요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr