사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형 신동엽' 하지원이 과거 성추행 피해를 당했다고 고백했다.15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 JTBC '당일배송 우리집'의 김성령, 하지원, 장영란이 출연했다.이날 신동엽은 "'당일배송 우리집' PD가 (민)경훈이 와이프잖아. 너무 예쁘다. 모든 방송국의 여자 PD 중 미모가 두 번째다"라고 말했다.민경훈 아내 신기은 PD가 깜짝 얼굴을 공개한 가운데, 신동엽은 여성 PD 미모 1위는 아내 선혜윤임을 드러내 웃음을 자아냈다.정호철은 하지원과의 특별한 인연을 자랑했다. 무려 결혼식 때 주례를 맡았다고. 그의 결혼식 축가는 이효리가 담당하며 톱스타 라인업을 완성했다.당시 하지원은 "남들이 볼 때 화려한 모습이지만, 날 정말 생각해 주는, 서로를 짠하게 바라봐주는 사람이 돼라"고 했다고. 하지원은 "그 후로 자꾸 주례 요청이 들어온다"고 부작용을 토로해 폭소케 했다.정호철은 하지원이 주례 후에도 전시회 초대, 부부와 함께 술자리를 하며 마음을 써줬다고 밝혔다. 신동엽은 "지원이가 정말 마음이 따뜻하잖냐"며 감탄했다토크 중 '짠한형' 구독자 200만명을 돌파하면 하지원이 춤을 추기로 하자, 장영란은 "왁스 해달라"고 요청했다. 그러자 김성령은 "지원이가 왁스잖아. 왁스를 했잖아. 왁스 아니어도 가수 활동을 했잖아"라며 혼란스러운 모습을 보였다.하지원은 왁스 대신 OST 홍보차 나간 무대가 '인기가요'까지 진출하게 됐다고 설명하며 "그때 안무 연습하러 갔는데, 몸이 너무 뻣뻣하니까 홍대 클럽에 데리고 가더라. 딱 가자마자 누가 내 엉덩이를 만졌다"며 불쾌했던 경험을 이야기했다.신동엽은 "그때부터 죽순이 됐다고 하지 않았냐"며 웃음으로 승화했지만, 하지원은 "너무 놀랐다. 그때 동작이 아닌 그 무드를 알려주려고 한 것 같다"고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr