가수 10cm가 박보검의 후임으로 MC를 맡게 된 소감을 전했다.5일 서울시 여의도 KBS 신관 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-10cm의 쓰담쓰담' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 MC 10센치(권정열)과 멜로망스 정동환, 연출을 맡은 최승희PD, 손자연PD, 최지나PD가 참석했다.‘더 시즌즈’는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 방송을 도입해 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검이 차례로 MC를 맡아 총 7개의 시즌을 진행을 맡아왔다. 앞서 '더 시즌즈'는 여러 시즌에 걸쳐 0%대 시청률을 받아왔다.박보검에 이어 8번째 시즌의 MC가 된 10cm는 "제가 생각할 때 전 MC 박보검에 비해서 모든 부분에서 취약하다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "KBS 심야 프로그램에 오랫동안 친숙하게 얼굴을 내비쳤다는 경험의 장점이 있다. 또 현직 뮤지션이다 보니 출연하시는 가수분들의 마음을 쓰담쓰담할 수 있지 않을까 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.한편, ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 오는 9월 5일부터 매주 금요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr