우주소녀 다영/ 사진=텐아시아 DB

사진 = 유튜브 채널 'STARSHIP' 영상 캡처

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 솔로로 전격 데뷔한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 다영은 오는 9일 첫 번째 디지털 싱글 'gonna love me, right?(고나 럽 미, 롸잇?)'을 깜짝 발매하며 솔로 아티스트로서 새로운 도전에 나선다. 데뷔 9년 차에 선보이는 첫 솔로 활동이라는 점에서 기대감이 높아지는 가운데, 지난 4일 티저 한 편이 기습 공개됐다.공개된 티저 영상은 짙은 어둠 속에서 자동차 헤드라이트가 다영과 댄서의 유려한 춤을 비추며 실루엣만 드러내는 연출을 담았고, 신비로운 분위기로 다영의 파격 변신을 예고하며 궁금증을 더했다. 특히, 앨범명 'gonna love me, right?'과 곡 제목으로 보이는 'body(바디)', 발매일인 9월 9일이 함께 공개되며 이목을 끌었다.더불어, 다영은 이날 방송된 Mnet '엠카운트다운'을 통해 '넥스트 위크' 아티스트로 공개되며 더욱 강렬한 솔로 출격을 예고, 팬들의 기대감을 끌어 올렸다.솔로 데뷔를 알린 다영은 첫 싱글 'gonna love me, right?'을 통해 다영만의 색깔로 완성한 음악과 퍼포먼스는 물론, 다양한 콘텐츠를 선보이며 솔로 아티스트로서 입지를 다질 계획이다.다영의 첫 번째 솔로 디지털 싱글 'gonna love me, right?'은 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr