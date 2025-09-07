/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공= 쿠팡플레이

가수 이상순과 결혼한 가수 이효리가 ‘저스트 메이크업(JUST MAKEUP)’에 합류한다. 지난달 29일 이효리는 '아난다 요가'라는 상호명으로 서울 서대문구 연희동에 요가원을 차린다고 밝혔다.스튜디오 슬램이 제작한 신규 서바이벌 예능 ‘저스트 메이크업’은 K-pop, K-food에 이어 전 세계적으로 주목받고 있는 K-뷰티를 무대 위에 올린 최초의 메이크업 서바이벌이다. 메이크업이 단순한 기술을 넘어 하나의 스타일이자 문화로 자리잡은 요즘, 자신만의 색을 가진 수많은 아티스트들이 한자리에 모여 치열한 경합을 펼친다.‘저스트 메이크업’에는 1세대 메이크업 아티스트부터 메이크업 샵 운영자, 프리랜서 아티스트, 그리고 글로벌 팬덤을 보유한 뷰티 크리에이터까지 다양한 세대와 영역의 참가자들이 참여해 ‘대한민국 최고의 메이크업 아티스트’ 타이틀을 두고 경쟁한다.특히, MC로는 대한민국을 대표하는 아이콘 이효리가 합류 소식을 알려 이목을 끌었다. 데뷔 이후 현재까지 모든 형태의 메이크업을 소화하며 시대별 뷰티 트렌드를 이끌어온 이효리는, 이번 서바이벌에서 참가자들에게 새로운 시각을 제시하며 K-뷰티의 진수를 보여줄 예정이다.‘저스트 메이크업’은 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’, ‘싱어게인’, ‘크라임씬’, ‘슈가맨’, ‘효리네 민박’ 등 다양한 장르의 대표작을 선보여온 스튜디오 슬램 윤현준 대표가 기획을 맡고, ‘싱어게인3’의 심우진 PD가 연출을 맡았다. 검증된 연출진이 의기투합해 K-뷰티 최초 서바이벌 포맷을 완성한 만큼 기대감이 더욱 높아지고 있다.‘저스트 메이크업’은 오는 10월 3일(금) 저녁 8시 쿠팡플레이, 10/10(금) 아마존 프라임비디오에서 각각 첫 공개된다. 한국 시청자는 쿠팡플레이를 통해, 전 세계 시청자는 오직 아마존 프라임 비디오를 통해 즐길 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr