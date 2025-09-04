대만 대표 모델 JAO,YU-SHU, TSAO,WEN-CHI 페이스 오브 아시아 결선무대 진출[포토]

아시아모델페스티벌조직위원회(AMFOC, 회장 양의식), 한국국제문화교류진흥원(KOFICE, 원장 박창식), 과 Eelin Entertaiment.(대표 Teresa Chen)의 공동 주최.주관, 하이원리조트 (강원랜드 대표이사 직무대행 최철규) 후원으로 지난 8월21일 ‘2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 대만’가 대만 타이베이 WESTAR에서 진행됐다.JAO,YU-SHU (남), TSAO,WEN-CHI (여)가 대만 대표 모델로 선정되는 영광을 안았다. 이들은 '페이스 오브 아시아' 결선무대에 진출한다.‘페이스 오브 아시아’ 결선무대 진출자는 국내모델에이전시 캐스팅 기회 부여 와서울패션위크, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 참가, 중국, 홍콩, 싱가폴 등 해외활동 지원의 기회가 주어진다.한편, 올해 20주년을 맞이하는 '아시아모델페스티벌'은 페이스 오브 아시아, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 뿐만 아니라 아시아키즈, 시니어모델, 글로벌 인플루언서 라이브커머스 등 아시아의 관련 아티스트와 산업이 함께 하는 다양한 이벤트가 오는 10월25~31일 강원랜드호텔 컨벤션센터 4F, 5F 에서 화려하게 펼쳐진다.사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr