가수 신지가 신혼집 구입 후 설렘과 감동을 드러냈다.3일 신지의 채널 '어떠신지'에서는 신지가 신혼집 가구를 고르는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.신지는 "집에 가전제품은 어느 정도 채워졌다"며 "내 취향이 확고에서 놀랄 수 있다"고 말했다.이어 신지는 신혼집을 마련한 소감으로 눈물을 보였다. 그는 "드디어 나도 내 집이 생겼구나. 이사 안 가도 되는 거구나. 못질 막 해도 되겠구나 싶더라"며 "내가 원하던 곳에서 원하는 대로 집을 꾸미고 살 수 있다는 게 좋고, 누군가와 함께 할 수 있다는 게 설렌다. 너무 좋다"고 털어놨다.전원주택을 구입했다는 신지는 "조용한 곳, 초록 초록한 곳에서 살고 싶었다"고 밝혔고, 이어 "단독 주택을 검색하다가 아홉 번째 집을 보고 바로 계약했다. 집에 가면 되게 편안해서 운명이라고 느꼈다"고 전했다.또한 신지는 예비 신랑을 위해 신혼집 3층을 통째로 내주며 배려를 드러냈다. 그는 "3층은 사실 컴퓨터 방처럼 해뒀다. 예비 신랑이 혼자 마음대로 쓸 수 있게 해주고 싶었다"고 설명하며, "3층에 있을 것 같다. 3층에 박혀 있으면 1층에선 안 들린다. 3층에도 문이 달려 있다. 그래서 무전기를 샀다. 호출하면 들을 수 있게 장난감 같은 무전기를 샀다"고 웃으며 말해 두 사람의 다정한 모습을 엿볼 수 있게 했다.한편, 신지는 지난달 7세 연하의 가수 문원과 내년 상반기 결혼 소식을 발표해 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr