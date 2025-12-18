천하의 재벌 4세도 GD 앞에선 수줍…이주영, 팬심 드러내며 발그레

대림가 손녀인 재벌 4세 이주영이 지드래곤 콘서트에 참석했다.최근 이주영은 자신의 계정에 지드래곤의 콘서트트를 즐기고 있다. 지드래곤의 옆에서 수줍은 모습이다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr