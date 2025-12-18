사진=텐아시아DB

사진제공='셀러브리티'

방송인 전현무가 '셀러브리티'에서 배우 변정수와 만난다. 최근 전현무는 박나래 등 동료들의 논란이 불거질 때마다 우려의 시선이 있었지만 진행에 타격 없이 방송을 이끌고 있다.18일 오후 6시 '셀러브리티' 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 일곱 번째 에피소드에는 변정수가 출연한다. 오랜만에 재회한 이들은 10년 전 함께 출연했던 한 프로그램 영상을 함께 시청한다. 당시 전현무가 영상 속에서 스스로를 '돼지'라고 표현하자 변정수는 "진짜 돼지였네"라고 맞장구치며 웃음을 자아낸다.변정수는 요즘은 남자도 여자도 뷰티에 관심이 많은 시대라며 관리 루틴과 피부 변화에 대한 이야기를 풀어낸다. 이러한 가운데 세월이 지나도 변함없는 방부제 미모에 대한 대화가 이어지며 '저속 노화' 키워드가 자연스럽게 언급된다.변정수의 인생 태도와 셀러로서의 철학도 자연스럽게 드러난다. 그는 갑상선암 수술과 성대결절 수술로 거의 죽음을 경험했다고 털어놓으며 "죽었다가 살아남은 인생, 안 되면 그만이고, 못 먹어도 고"라며 기회 앞에서 주저하지 않는 성향을 보인다. 또 "물건을 판다고 생각하면 안 된다. 결국 사람 마음을 움직이는 게 중요하다"고 자신의 가치관을 밝히며 공감을 이끌어낸다.한편 '셀러브리티'는 메리고라운드컴퍼니와 스토어링크가 공동 제작하는 커머스 토크쇼로 '제품보다 사람을 먼저 만난다'를 기획 의도로 다양한 셀러들의 솔직한 이야기를 담아내고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr