트와이스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 미국 빌보드 '핫 100' 차트를 비롯해 각종 글로벌 음원 차트에서 커리어 하이를 쓰고 있다.미국 빌보드가 3일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 바에 따르면, 트와이스는 9월 6일 자 메인 차트 빌보드 '핫 100'에서 'Strategy'(스트래티지)가 51위, 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영))이 50위로 해당 차트에서 또 한 번 자체 최고 성적을 기록하며 글로벌 리스너들의 관심 속 역주행 고공 행진을 이어갔다.미국 스포티파이와 영국 오피셜 차트에서도 기록을 쓰고 있다. 'Strategy'와 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'은 스포티파이의 9월 1일 자 데일리 톱 송즈 USA 차트에서 각각 42위와 35위에 올라 꾸준한 성적을 유지하고 있고, 위클리 톱 송즈 USA(8월 22일~28일)에서도 전주 대비 순위가 상승한 37위, 30위에 랭크됐다. 세계 3대 음악 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트의 8월 29일 자 오피셜 싱글 차트 톱 100에서는 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'이 27위에 올라 트와이스의 해당 차트 첫 30위권 진입을 이뤄냈고, 'Strategy' 역시 39위를 기록하며 건재함을 보여줬다.'글로벌 최정상 걸그룹'답게 트와이스는 세계 각지에서 맹활약 중이다. 3일 오리콘이 공식 홈페이지를 통해 발표한 바에 따르면 8월 27일 발매한 일본 정규 6집 'ENEMY'(에너미)는 최신 오리콘 주간 디지털 앨범 랭킹(8월 25일~8월 31일) 정상을 차지했다. 이는 '#TWICE'(해시태그트와이스), 'BDZ', 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'With YOU-th'(위드 유-스)를 잇는 트와이스의 다섯 번째 1위작으로, 이로써 해당 차트에서 가장 많은 1위 앨범을 보유한 해외 여성 아티스트에 등극했다. 최근 진행된 중화권 대표 국제 음악 시상식 2025 TIMA(TMELive International Music Awards)에서는 '올해 가장 영향력 있는 세계적 그룹' 부문을 수상하며 위상을 드높였다.열기를 이어 전 개최지 공연장을 360도 개방하는 혁신적 구성이 돋보이는 여섯 번째 월드투어 (디스 이즈 포)로 인기 상승세를 견인한다. 7월 인천에서 시작된 새 월드투어는 최근 오사카, 아이치, 후쿠오카 공연을 성료했다. 9월 16일과 17일에는 도쿄 단독 콘서트를 개최하며 더 많은 지역을 트와이스의 매력으로 물들인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr