2013년 이상순과 결혼한 이효리가 '흑백요리사' 제작진, 쿠팡플레이와 손잡고 새로운 프로젝트를 선보인다. 초대형 메이크업 서바이벌 예능 '저스트 메이크업'이 10월 첫 방송을 확정 짓고 티저 영상을 공개했다.
'저스트 메이크업'은 전 세계에서 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 개성과 색깔을 앞세워 치열하게 맞붙는 대결 프로그램이다. 국내 1세대 아티스트부터 해외에서 활약 중인 메이크업 전문가, 그리고 K-뷰티의 최신 흐름을 이끄는 신예 뷰티 크리에이터들까지 각 분야를 대표하는 60명이 총출동해 역대급 규모의 경쟁을 벌인다.

그 중심에는 K-뷰티 아이콘 이효리가 있다. 독보적인 감각과 존재감으로 수많은 유행을 이끌어온 그는 이번 프로그램에서 메이크업 서바이벌의 진행자로 나서 참가자들의 열정과 스타일을 가까이 지켜보며 무대를 이끌 예정이다.
티저에는 압도적인 스케일을 자랑하는 무대가 연이어 등장해 기대감을 끌어올렸다. 국내외 정상급 아티스트들이 팽팽한 긴장 속에서 단 1분 1초를 다투는 장면은 앞으로 펼쳐질 상상 그 이상의 미션을 예고하며 몰입도를 높였다.

예고편만으로도 강렬한 인상을 남긴 '저스트 메이크업'은 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁', '싱어게인', '크라임씬' 등으로 화제를 모았던 스튜디오 슬램 윤현준 대표가 기획을 맡았다. 연출에는 '싱어게인3'의 심우진 PD와 '엄마, 단둘이 여행 갈래?', '오버 더 톱'을 만든 박성환 PD가 함께하며 K-뷰티의 무궁무진한 가능성을 극대화할 시너지를 예고한다.

'저스트 메이크업'은 다음 달 3일 오후 8시 처음 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

