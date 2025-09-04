사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 뮤직비디오 중 최초로 20억 뷰 영상이 탄생했다.2020년 8월 21일 하이브(의장 방시혁) 레이블즈 유튜브 채널을 통해 전 세계 동시 공개된 디지털 싱글 'Dynamite'(다이너마이트) 뮤직비디오가 4일 오전 9시 16분경 유튜브 조회 수 20억 회를 넘었다. 이로써 'Dynamite'는 방탄소년단 뮤직비디오 가운데 처음으로 20억 뷰 고지에 도달하며 또 하나의 금자탑을 세웠다. 지난해 12월 19억 뷰를 찍은 후 약 9개월 만에 1억 조회 수를 추가했다.'Dynamite'는 밝고 경쾌한 디스코 팝(Disco pop) 장르의 힐링송으로 방탄소년단이 처음으로 선보인 영어 곡이다. 뮤직비디오는 중독성 강한 리듬에 유쾌하면서도 역동적인 퍼포먼스가 어우러진다. 밝은 분위기를 살린 활기찬 콘셉트로 제작돼, 음악을 여유롭게 즐기는 모습과 에너지 넘치는 군무가 조화를 이룬다.'Dynamite'는 최근 글로벌 음악 스트리밍 서비스 애플 뮤직이 발표한 '지난 10년간 전 세계에서 가장 많이 재생된 곡' 리스트에서 34위에 올랐다. 이 곡은 'Butter'(버터_와 함께 해당 차트에 이름을 올린 유일한 K-팝 그룹의 노래로 방탄소년단의 영향력을 다시 한번 입증했다.방탄소년단은 'Dynamite'로 기념비적인 이정표를 세웠다. 이 곡으로 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 1위에 올랐고 총 3주간 정상을 지켰다. 또한 '2020 MTV 유럽 뮤직 어워드'(Europe Music Awards)에서 '베스트 송'(Best Song), '2021 빌보드 뮤직 어워드'(Billboard Music Awards)의 '톱 셀링 송'(Top Selling Song)을 수상했다. 일본레코드협회로부터 역대 최단기간 스트리밍 다이아몬드 인증(5억 회 이상)을 획득하는 등 눈부신 성과를 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr