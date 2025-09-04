/ 사진=텐아시아DB

누적 연봉 429억이라고 알려진 전 야구선수 이대호가 아내를 향한 변함없는 순애보를 드러낸다.KBS ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘조선의 4번 타자’로 불리는 전 야구 선수 이대호와 목소리로 음원 차트를 점령한 ‘괴물 신인 가수’ 조째즈가 출연한다.이날 방송에서는 부산의 빅보이, 이대호와 조째즈가 아내 사랑을 여과 없이 드러내 눈길을 끌 예정.먼저 ‘해운대 션’이라는 수식어를 지닌 결혼 17년 차 이대호는 첫사랑이자 평생의 동반자인 아내를 향한 순애보를 드러낸다. 20살에 처음 만나, 8년 열애 끝에 결혼한 이대호는 연애 초 자신이 잘나가는 야구선수가 아니었는데도 불구하고 병수발을 들며 자신을 변함없이 사랑해 준 아내를 향해 고마움을 표하기도 했는데. 어렸을 때부터 만나 서로를 잘 아는 두 사람은 상대가 싫어하는 일은 하지 않아 싸울 일이 별로 없다고.이대호의 모범적인 결혼생활에 5일 결혼 예정인 새신랑 김종국은 감탄했고, 평생 한 여자만 사랑하며 행복한 가정을 꾸린 이대호의 러브스토리에 주우재도 ‘차태현 형 같은 분’이라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문.한편, ‘한남동 최수종’이라 불리는 조째즈는 자신을 둘러싼 ‘중국 재벌설’에 대해 해명에 나선다. 연예인을 방불케 하는 아내의 외모 탓에 조째즈가 중국 재벌이 아니냐는 소문이 돈 것. 조째즈는 재벌이 아니라며 아내와의 러브스토리를 공개한다.자신의 재즈바에 손님으로 온 아내와 만난 지 3일 만에 결혼을 결심한 조째즈. 그의 마음을 단번에 사로잡은 아내의 신종 플러팅 기술과 미모의 아내를 사로잡은 조째즈의 감미로운 프러포즈 송은 4일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr