사진 제공=SBS

SBS '꼬꼬무'가 '특집 : 더 레전드'를 통해 세기의 드라마 '모래시계'와 모티브가 된 실제 사건의 연결고리를 통해 모래시계 시대를 살았던 사람들의 진짜 이야기를 공개한다.4일 공개되는 SBS '꼬꼬무 특집 : 더 레전드' 2부 '그해 겨울, 모래시계의 전설'은 SBS 창사 35년 동안 가장 전설적인 이야기 2부작 중 2번째 이야기로, 리스너로 마마무 화사, 배우 장동윤, 현봉식이 출격한다. 마마무 화사와 현봉식, 장동윤은 모두 '꼬꼬무' 첫 출연으로 화사는 "왜 이렇게 떨리는지 모르겠어요"라며 '꼬꼬무'와의 첫 만남 소감을 밝힌다.이날 '꼬꼬무'에서 조명하는 드라마 '모래시계'는 역동적인 카메라 무빙과 최민수, 고현정, 박상원, 이정재 등 배우들의 뛰어난 연기, 드라마 최초로 카지노를 등장시키는 파격적인 소재로 1995년 한국 사회의 민낯을 적나라하게 드러내며 최고 시청률 64.5%를 기록, 전 국민의 귀가를 앞당겨 '귀가시계'로 불리는 등 선풍적인 화제를 불러일으킨 대작이다. 이에 '모래시계'의 뒷이야기와 함께 '모래시계'의 모티브가 됐던 '슬롯머신 비리 사건'에 대해 샅샅이 파헤친다.'모래시계'는 1970년대 후반부터 1990년대까지 시대상을 그려냈다. 특히 카지노를 중심으로 조폭과 권력이 얽혀 있는 이야기를 흥미롭게 그려내 화제를 불러일으켰다. 당시 실제 조직폭력배였던 이는 "모래시계가 방영될 당시에는 조폭끼리도 싸움을 안 했다"라며 "'몇 시 후에 만나자"라고 서로 이야기했을 정도"라고 밝혀 놀라움을 자아낸다.이 가운데 '모래시계'의 모티브가 된 '슬롯머신 비리 사건'에 대해 주목한다. 암표상 출신으로 전자오락기, 나이트클럽, 카바레, 카지노, 슬롯머신 사업을 거치며, 현재 가치 1조 원 이상 자산을 보유한 '슬롯머신 대부' 정덕진이 드라마 속 윤재용 회장의 실제 모델인 것.그러나, 슬롯머신 대부 정덕진은 조폭은 물론, 공권력까지 얽혀 있던 역대급 정경유착 사건으로 충격을 선사한다. 이 사건에는 130명의 고위 공무원, 심지어 안기부까지 연루되었다는 사실이 공개돼 대한민국을 뒤집어 놓았다. 특히 상상도 못할 거물급 배후가 밝혀지자 장동윤은 "이런 일이 있을 수 있구나. 국가 권력 기관과 깡패가 다를 바가 없다는 생각이 들 정도다"라며 경악한다.'모래시계'를 지켜보던 장동윤은 SBS 새 드라마 '사마귀'에서 모자 관계로 호흡을 맞춘 배우 고현정의 30년 전 모습을 보고 "풋풋하고, 새롭고 신기하다"라고 감탄했으며, 화사는 "오늘 당장 집에 가서 모래시계를 정주행해야겠다"라며 몰입감 높은 스토리에 빠져든다고.과연 드라마 '모래시계'와 현실판 '모래시계'의 결말은 어떤 차이가 있을지, 정덕진 뒤에 숨은 거물급 배후가 누구인지 '꼬꼬무 특집 : 더 레전드 2부' 본 방송에서 확인할 수 있다.'꼬꼬무'는 매주 목요일 오후 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr