사진 제공=코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'

김해준이 김준현에게 솔직한 속내를 밝힌다.5일 방송되는 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'에서는 지난주에 이어 자신에게 꼭 맞는 음식 파트너, 일명 '먹짝꿍'을 찾아가는 '환승먹방' 2탄이 공개된다.이날 방송에서 김해준은 김준현과 먹짝꿍이 돼 아침 식사 데이트를 즐긴다.김해준은 김준현과 8년 전 처음 만났던 때를 떠올리며 "그때 '코미디빅리그' 게스트로 김준현이 출연했는데, 정말 온화한 돼지 같았다"라며 당시를 회상한다. 이어 김준현에게 "우리 95kg에 만났는데 지금 105kg이야"라고 말하며 그동안 쌓아온 우정을 자랑한다.그러던 중 맛녀석 스태프 결혼식 참석 이야기가 나오고, 김준현은 불참한 김해준에게 "나는 결혼식에 갔다가 밥 안 먹고 그냥 갔다"라며 하객 인증을 받는다.이에 김해준은 "내 결혼식에서는 왜 밥 먹었어? 거기서 와인 왜 그렇게 많이 먹었어? 그만 먹으라고 눈치 줬는데 몇 병을 마셨어?"라며 속마음을 공개해 폭소를 안긴다.당황한 김준현은 "승혜가 먹어도 된다고 했어. '선배님 스테이크 3장 드세요' 했다"라며 상황을 설명한다. 그러나 김해준은 곧바로 "승혜는 선배가 얼마나 먹는지 모르잖아. 나는 알잖아"라고 반박해 웃음을 자아낸다.코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'은 오는 5일 오후 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr