"예쁜 척하는 애들은 멸망해"…이즈나, 결국 다 내려놨다 ('배워서 남즈나')

사진='배워서 남즈나' 티저

그룹 izna(이즈나) 방지민, 유사랑의 주입식 예능 교육 프로젝트가 시작된다.4일 오후 6시 유튜브 채널 '스튜디오 호락호락'과 '디글'에서 첫 공개되는 '배워서 남즈나(연출 심우경, 남경모)'는 그룹 izna(이즈나)로 활동하며 무대 위 퍼포먼스와 음악에 몰입해왔던 방지민, 유사랑이 세상의 다양한 것을 직접 배우고 도전하는 주입식 예능 교육 프로젝트다. 방지민, 유사랑의 첫 예능 도전인 만큼, 회를 거듭할수록 두 사람이 예능 우등생으로 거듭나는 성장기가 색다른 웃음을 더할 예정이다.지난 2일 공개된 '배워서 남즈나'의 첫 티저에서는 방지민, 유사랑의 호락호락하지 않은 예능 신고식이 예고됐다. 무언가를 배워본다는 프로그램 컨셉을 듣고 카페 알바, 도예 등을 언급하며 기대감에 부풀어 있는 두 사람은 에어로빅 강사 '할마에'를 만나며 180도 다른 모습을 보여준다. "이쁜 척하고 그런 애들은 멸망의 지름길"이라는 할마에의 무시무시한 말에 모든 걸 다 내려놓은 것.특히 주짓수를 배우다 패대기 당해도 끝까지 버티겠다는 유사랑, 풀피리를 불다가 풀 조각이 입에 붙어도 활짝 웃어 내고야 마는 방지민의 끈기와 열정이 눈길을 끈다. 또한 "우주에는 4가지 힘이 있는데, 어떤 힘이 있죠?"라는 궤도의 물음에 "순발력"이라고 답하는 범상치 않은 센스와 예능 고수 곽튜브마저 "최근에 찍은 것 중 가장 힘들다"고 토로한 사연은 망가짐을 불사한 이들의 앞으로에 기대감을 높인다.방지민, 유사랑의 주입식 예능 교육을 돕기 위한 화려한 게스트 라인업도 공개됐다. 할마에, 킹키, 김용명, 조세호, 곽튜브, 또또, 장은실, 유희관, 미미미누, 궤도 등이 출연해 다소 이상해 보여도 뜻깊은 가르침을 선사한다. 이들은 방지민, 유사랑에게 에어로빅, 풀피리, 액션스쿨, 브이로그, 주짓수, 물수제비, 프레젠테이션, 고스트 헌터 등 다양한 직업과 활동을 알려주며 보는 이들에게도 특별한 즐거움을 전한다.'배워서 남즈나'는 4일 오후 6시 유튜브 채널 '스튜디오 호락호락'과 '디글'에서 첫 공개되며, 매주 목요일 6시에 업로드된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr