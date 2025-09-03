모모랜드/ 사진 제공=인연엔터테인먼트

걸그룹 모모랜드가 3년 만에 신곡을 발표하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.모모랜드는 지난 1일과 2일 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 'RODEO'(로데오)의 스케줄러 이미지와 단체 콘셉트 포토를 공개, 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.공개된 스케줄러에 따르면 모모랜드는 콘셉트 포토 공개를 시작으로 4일과 5일 콘셉트 필름, 6일 뮤직비디오 티저 등 발매일인 8일까지 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈하며 컴백 열기를 고조시킬 전망이다.단체 콘셉트 포토는 강렬한 레드와 블랙의 대비, 실루엣 속에서도 드러나는 모모랜드의 미스터리한 아우라와 당당한 포즈가 어우러져 시선을 사로잡는다. 3년 만에 발매하는 신곡인 만큼 팬들의 기대감이 커진다.모모랜드의 신곡 'RODEO'는 오는 오는 8일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr