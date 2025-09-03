사진=김지혜 SNS

그룹 캣츠 출신 김지혜가 응급실을 찾았다.김지혜는 지난 2일 자신의 인스타그램에 "응급실 왔어요🚑 배가 하루 종일 뭉치고 딱딱하고 태동이 너무 세고 뭔가 평소랑 다르게 많이 아프더라구요ㅜ 병원 전화했더니 당장 오라고 하셔서 병원행입니다..🥹"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 김지혜는 병원 침대에 누워있는 모습. 이후 그는 무통 주사를 맞으며 고통을 견디고 있는 상태를 보여 보는 이들의 마음을 졸이게 했다.만삭의 김지혜는 "아직은 안된다 둥이들아 나오지마아 37주 채워야된다ㅜ"라고 호소하기도 했다.김지혜는 지난 2월 쌍둥이 임신 소식을 알렸다. 그러나 임신 중 넘어져 아기의 상태 확인을 위해 급히 병원에 가는가 하면, 아들인 줄 알았던 쌍둥이가 이란성으로 바뀌고 지나가던 아주머니들이 갑자기 배를 만지는 등 임신 기간 중 겪은 다사다난한 일들을 전한 바 있다.한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 최근 결혼 6년 만에 시험관에 성공하면서 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr