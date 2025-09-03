레드벨벳 조이/ 사진=텐아시아 DB

레드벨벳 조이 팬미팅 포스터 이미지/ 사진 제공=SM

그룹 레드벨벳 조이(에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 단독 팬미팅을 개최한다.조이는 10월 3일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 'Unmelting Our Green'(언멜팅 아워 그린)을 열고, 전 세계 팬들과 특별한 추억을 쌓을 예정이다.특히 이번 팬미팅은 조이가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 단독 팬미팅인 만큼, 신곡 무대를 포함한 스페셜 스테이지와 토크 등 조이의 다채로운 매력을 확인할 수 있는 풍성한 코너가 준비됐다.티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24를 통해 진행되며, 오는 9일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 10일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.지난 8월 18일 발매된 조이 첫 번째 미니앨범 'From JOY, with Love'(프롬 조이, 위드 러브)는 타이틀 곡 'Love Splash!'(러브 스플래시!)를 비롯해 다양한 사랑 이야기를 그린 총 6곡이 수록됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr