사진제공=JTBC

송중기, 천우희 주연의 '마이 유스'가 감성의 보법 다른 첫사랑 재회 로맨스를 펼친다.오는 5일 첫 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기 분)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 감성 로맨스를 그린다. 어둡고 그늘진 자리에 시리도록 눈부신 한때를 선물한 첫사랑과의 재회를 통해 잊고 지낸 '나'의 조각을 되찾아가는 여정이 따스한 웃음 속 설렘을 선사한다. 어른이 되어 다시 꽃피울 화양연화를 예고한 가운데, 첫 방송을 이틀 앞두고 감성 온도를 높일 관전 포인트를 짚어봤다.◆ '유미의 세포들' 이상엽 감독X'런온' 박시현 작가, '감성 장인' 제작진이 완성할 감성 로맨스'유미의 세포들' 시리즈, '아는 와이프' 등 감성의 깊이가 다른 섬세한 연출로 사랑받아 온 이상엽 감독과 '런온'으로 감각적인 필력을 선보인 박시현 작가의 만남은 완성도 높은 감성 로맨스를 기대케 한다. 이상엽 감독은 "살아가면서 일어나지 않을 것 같은 일들을 누구나 한번 겪게 된다. 그런 일들을 마주할 때 우리는 어떤 마음일지, 누가 곁에 있을지, 삶은 어떤 방향으로 흘러갈지 이런 고민들이 담긴 이야기"라면서 "첫사랑과의 재회를 통해 잊었던 '나'와 만나는 로맨스다. 흐뭇하게 웃다가 뭉클한 순간이 함께 찾아올 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.◆ 송중기X천우희X이주명X서지훈, '첫사랑 소환' 케미스트리첫사랑의 기억을 소환할 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈의 케미스트리는 최고의 관전 포인트다. 송중기는 인생의 전성기를 너무 빨리 연소시킨 아역 스타 출신의 플로리스트이자 베일에 싸인 소설가 선우해 역을 맡는다. 상처 위에 단단히 삶을 쌓아 올린 선우해는 '첫사랑' 성제연과의 재회로 소란스러운 변화를 맞는 인물. 송중기는 "선우해와 성제연의 재회, 관계 변화 그리고 박시현 작가님의 맛깔나는 대사를 주목해 주시면 좋겠다"라면서 "'마이 유스'는 담담하고 인간미를 풍기는 부드러운 드라마다. 자극적인 것들이 눈과 귀를 사로잡는 요즘 같은 시기에 새롭고 신선하게 봐주시면 좋겠다"라면서 시청을 독려했다.천우희는 분명한 것을 좋아하는 열혈 매니지먼트 팀장이자 선우해의 첫사랑 성제연으로 열연한다. 특별할 것 없는 현실을 살아가던 성제연은 '첫사랑' 선우해와의 재회로 잊고 지낸 감정과 마주한다. 천우희는 "소년소녀의 풋풋함과 어른이 되어 재회한 두 사람의 설렘, 인연이 어떻게 이어질지 기대해 주시면 좋겠다. 따뜻함과 힐링 받으시길"이라고 전했다.이주명은 4차원 매력의 아역 스타 출신 배우 모태린으로 분한다. 혼자만 기억하는 '매콤한 첫사랑' 김석주와 재회한 모태린의 변화에 공감을 불어넣을 이주명은 "선우해, 성제연, 모태린, 김석주의 그 시절과 현재 그리고 개성 강한 캐릭터들의 위트를 함께 즐겨달라"고 관전 포인트를 짚었다. 외롭던 열아홉의 모태린을 버티게 한 목소리의 주인공이자 선우해의 새로운 형제 김석주는 서지훈이 연기한다. 완벽한 일상에 끼어든 모태린과 얽히는 김석주의 감정 변화를 세밀하게 표현할 서지훈은 "잊고 있던 첫사랑과의 재회가 불러일으킬 설렘을 기대해 달라"면서 "열정을 담아 즐겁게 촬영한 만큼 보시는 분들께도 재미와 힐링을 전해드리는 작품이 되면 좋겠다"라고 밝혔다.◆ 공감부터 설렘, 공감까지 '관계성 맛집' 풀패키지 시너지진경, 조한철, 윤병희, 이봉련 등 적재적소 웃음과 텐션을 배가할 배우들의 빈틈없는 캐릭터 플레이도 기대감을 한껏 끌어올린다. 진경은 김석주의 엄마이자 굴지의 엔터테인먼트사 '필 엔터' 대표 김필두로 변신한다. 조한철은 선우해의 철없는 아버지이자 성공밖에 모르는 김필두에게 사랑을 알려준 낭만 시인 선우찬 역을 맡았다. 윤병희는 유년 시절부터 선우해의 곁을 든든하게 지켜준 이건노로 분해 송중기와 유쾌한 티키타카를 선보인다. 이봉련은 성제연이 믿고 마음을 털어놓을 수 있는 매니지먼트 이사 방한나로 존재감을 드러낼 전망이다.여기에 '첫사랑 재질' 남다름, 전소영, 조한결, 정예나는 각각 선우해, 성제연, 모태린, 김석주의 순수하고 서툴렀던 첫사랑의 순간을 풋풋하게 담아내 몰입을 더한다. 남다름은 생계를 위해 청춘을 소진할 수밖에 없었던 어린 선우해를, 전소영은 입시가 전부였던 모범생 시절의 성제연로 분해 송중기, 천우희와 높은 싱크로율을 자랑한다. 조한결은 결핍 없음이 결핍인 반항아 김석주를, 혼자만의 첫사랑에 빠진 모태린의 어린 시절은 정예나가 맡아 어디로 튈지 모르는 모태린, 김석주의 매콤달콤한 첫사랑을 그린다.JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'는 오는 5일 저녁 8시 50분 첫 방송되며 매주 금요일 2회 연속 방송된다. 국내에서는 쿠팡플레이에서 다시 볼 수 있으며 일본에서는 Fuji TV의 OTT 플랫폼 FOD를 통해 시청할 수 있다. 또한 아시아, 중동 및 아프리카에서는 아시아 최대 범지역 OTT 플랫폼 Viu(뷰), 미주, 유럽, 오세아니아, 중동 및 인도에서는 아시안 엔터테인먼트 전문 글로벌 OTT Rakuten Viki(라쿠텐 비키)를 통해 '마이 유스'를 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr