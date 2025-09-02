사진=유튜브 '지편한세상'

'지편한세상' 전소민이 한지은이 나이를 속였다고 폭로했다.2일 유튜브 채널 '지편한세상'은 '석삼플레이' 편으로 '석삼 패밀리 단합대회' 영상이 공개됐다.이날 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 호화 펜션에서 석삼플레이 게임을 진행하는 가운데 전소민이 출연한 영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵' 배우 한지은, 신승호, 박명훈이 게스트로 등장했다.한지은은 "여기 계신 분들과 친분이 있다"면서 "전소민과는 대학 동기, 이상엽과는 연극, 지석진과는 예능 그리고 이미주와는 절친"이라고 밝혔다.한지은과의 친분에 대해 이미주는 "'마녀사냥'에 같이 나갔는데, 주우재가 '둘이 얘기하면 잘 통할 것 같다'고 하더라. 내가 '언니 친해지고 싶다'고 DM을 보냈다. 알고 보니 집이 5분 거리라 드나들며 대화를 많이 나눴다"고 말했다.전소민은 "지은이가 나이를 밝혀서 너무 속이 후련하다"고 폭로했다. 한지은이 실제 나이는 1987년생인데 1990년생으로 나이를 속이고 활동했던 것."분명 아는 얼굴인데 나이가 안 맞더라"고 회상한 전소민은 "나중에 만나면 어떻게 부르고, 족보 정리를 해야하나 고민했다"고 털어놨다. 지석진은 "3살 내린 거면 많이 안 속였네"라며 웃었다.1994년생으로 올해 30세인 이미주는 1살 연하인 신승호의 비주얼에 "95년생이냐. 듬직해서 오빠인 줄 알았다"고 말해 폭소케 했다.한편, 50만원 경비로 게임을 시작한 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주는 중간에 무릎을 꿇으며 게임 도전 기회를 얻고, 적극적으로 게임에 임하며 240만원을 적립했다. 지석진은 "이 돈으로 뻥튀기 한 번 해야 하는 거 아니냐"고 제안했고, 이미주는 "그거 주식이랑 같은 거"라며 단속해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr