TV텐 바로가기
그룹 미야오 나린이 2 오후 구찌 청담 플래그십에서 열린 '구찌 오스테리아 서울' 이전 리뉴얼 오픈 행사에 참석했다.
미야오 나린, 미모 말하면 입아파 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지