그룹 스트레이키즈 리노가 2 오후 구찌 청담 플래그십에서 열린 '구찌 오스테리아 서울' 이전 리뉴얼 오픈 행사에 참석했다.
스트레이키즈 리노, 이렇게 잘생기면 반칙 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

