/ 사진=텐아시아DB

사진=더블랙레이블 제공

사진=더블랙레이블 제공

7월 종영한 드라마 '굿보이'에서 배우 김소현과 호흡을 맞춘 배우 배우 박보검이 글로벌 팬미팅의 열기를 이끌고 있다.단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]' 투어 중인 박보검이 지난 29일 홍콩 아시아월드 엑스포홀과 31일 자카르타 BSD 홀에서 양일 7천여 명의 현지 팬들을 만나 소중한 시간을 함께했다.앞서 국내 팬미팅을 성황리에 진행한 박보검은 요코하마, 싱가포르, 가오슝에 이어 마닐라와 방콕에서도 공연을 성료했다. 특히 2019년 팬미팅 투어 이후 6년 만에 재회한 각국의 팬들과 더욱 반갑게 마주하며 오랜 기다림에 보답하는 무대를 남겼다.홍콩 팬들과도 6년 만에 인사를 나눈 박보검은 소원 성취 미션을 통해 하나밖에 없는 추억을 선물했다. 박보검의 목소리로 한국어와 영어, 그리고 광동어 모닝콜을 직접 만드는 코너에서는 친숙하고 여유로운 태도가 빛을 발하며 뜨거운 반응을 이끌었다. 또한 무대 위에 오른 팬들과 사진 촬영까지 하며 다정하게 교감했다.자카르타에서도 소중한 만남이 이어졌다. 평소처럼 객석과 눈을 맞추며 가깝게 소통하는 것은 물론, 절로 웃음을 유발하는 박보검의 챌린지와 미션, 그리고 특별한 사연 읽기와 생일 축하 메시지까지 진심과 진정성을 담은 코너들이 진행돼 감동을 안겼다.양일 모두 공연장을 찾아준 팬들을 위해 아낌없는 선물이 마련된 것은 물론, 풍성한 플레이리스트와 더불어 현지 신청곡 커버까지 진행돼 환호를 유발했다. 박보검은 양일 공연을 찾아준 7천여 명의 팬들을 하나하나 눈에 담으며 다음 만남을 기약했다.한편, 박보검은 오는 6일에는 마카오에서 공연을 진행한다. 이후 9월 13일 쿠알라룸푸르, 9월 17일 몬테레이, 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고를 방문한다.오는 10월 11일(토)에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 국내 팬미팅 앙코르 공연 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'이 개최된다.국내 팬미팅 앙코르 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 9월 1일(월) 오후 8시 오픈되는 선 예매 티켓은 박보검 공식 팬카페 가입자 중 일정 기준을 충족한 사람에 한해 구매 가능하며, 일반 예매는 9월 3일(수) 오후 8시에 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr