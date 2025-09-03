사진=텐아시아 사진DB

잔나비, 이무진, 올데이 프로젝트, 우즈, 10CM, 마크툽, 우디, 조째즈, 황가람, 이클립스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 밴드 잔나비가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 최정훈이 보컬을, 김도형이 기타리스트를 맡고 있는 잔나비는 2014년 4월 데뷔했다. 이들은 다음달 27일 김준수, 페퍼톤스, 이무진 등과 함께 난지한강공원에서 열리는 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 무대에 오른다. 최정훈은 지난해 7월 10세 연상 배우 한지민과의 열애를 인정했다. 이들은 지난해 8월 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.2위에는 가수 이무진이 이름을 올렸다. 이무진은 2018년 5월 데뷔했다. 2020년 JTBC '싱어게인 – 무명가수전'에 63호 가수로 출연해 최종 3위로 대중에게 본격적으로 얼굴을 알렸다. 그는 음악 라이브 토크쇼 '리무진 서비스'의 진행을 맡고 있다. 이무진도 잔나비와 같은 날인 오는 9월 27일 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 무대를 꾸밀 예정이다.3위는 그룹 올데이 프로젝트가 차지했다. 더블랙레이블 소속인 이들은 지난 6월 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스) 발매와 함께 데뷔했다. 더블 타이틀 곡인 'FAMOUS'와 'WICKED'(위키드)는 발매일로부터 2달이 더 지난 3일 기준 멜론 메인 차트인 TOP100 차트에서 각각 4위, 15위를 차지하고 있을 정도로 큰 사랑을 받고 있다.이어 우즈, 10CM, 마크툽, 우디, 조째즈, 황가람, 이클립스 순이었다.잔나비, 이무진, 올데이 프로젝트, 우즈, 10CM, 마크툽, 우디, 조째즈, 황가람, 이클립스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr