사진=텐아시아DB

'북극성' 전지현이 미남 배우들과 함께한 촬영에 만족감을 표했다.2일 서울 종로구 새문안로 포시즌스 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'의 제작발표회가 열렸다. 김희원 감독, 허명행 감독과 배우 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁이 참석했다.'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 서문주가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 백산호와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.전지현은 유력 대통령 후보였던 남편 장준익의 피격 사건 배후를 밝히기 위해 선거 출마를 결심한 유엔대사 출신 서문주 역을 맡았다. 강동원은 국적 불명의 특수요원으로 서문주의 경호원이 되는 백산호를 연기했다.전지현은 “김희원 감독님, 정서경 작가님의 작품이어서 배우로서 욕심났다”고 출연 이유를 밝혔다. 이어 “무엇보다 더 늙기 전에 강동원 씨와 촬영하고 싶어서 이 작품을 선택하게 됐다”며 웃음을 자아냈다. 서문주 캐릭터에 대해서는 “조용하며 친화적이고 대담한 행동력을 가진 캐릭터”라고 소개했다.전지현은 “제가 강동원의 오랜 팬이다. 강동원 씨와 하고 싶어서 이 작품을 선택한 게 맞다. 같이 작업하면서 동원 씨라는 사람을 알게 되니 더 좋았고 더 팬이 됐다. 강동원 씨가 산호 역을 해줘서 문주로서 좀 더 시너지가 났다”고 말했다.전지현은 박해준에게 늘 ‘잘생겼다’는 칭찬을 했다고. 전지현은 박해준을 바라보며 “(그런 칭찬을 하며) 표정이 늘 당연하다는 듯 지으신다”고 말해 웃음을 안겼다. 이어 “선배님을 볼 때마다 ‘오늘도 잘생기셨네요’ 그랬다. 워낙 인품이 좋으셔서 편하게 촬영했다”고 했다.강동원, 박해준과 연기 호흡을 맞춘 전지현은 “이쪽을 보고 저쪽을 봐도 행복한 촬영장이었다. 촬영장에서 눈을 크게 뜨고 있었다”며 최고의 근무 환경에 흡족해했다.'북극성'은 오는 10일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr