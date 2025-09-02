/ 사진=SBS ‘우주메리미’ 제공

SBS 새 금토드라마 ‘우주메리미’의 대본리딩 현장이 최초 공개됐다.오는 10월 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘우주메리미(연출 송현욱, 황인혁 /극본 이하나 /제작 삼화네트웍스, 스튜디오S)'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 배우 최우식과 정소민이 만나 로맨틱 시너지를 발휘하는 작품으로 기대감을 높이고 있다.이 가운데, 첫 만남부터 완벽한 위장 신혼부부 변신을 끝마친 ‘우주메리미’의 대본리딩 현장이 공개됐다. 극중 대한민국 최초의 제과점 ‘명순당’의 4대 독자인 김우주 역을 맡은 최우식은 “촬영 끝까지 행복하게 잘했으면 좋겠다. 열심히 하겠다”라고 첫인사를 건넸고, 최고급 신혼집이라는 경품을 사수하기 위해 김우주에게 위장 신혼을 제안하는 생계형 디자이너 유메리 역의 정소민은 “끝날 때까지 아무도 다치지 말고 무사히 잘 끝내길 기원한다”라고 바람을 전했다.특히 최우식과 정소민은 첫 대본리딩부터 위장 신혼부부의 아슬심쿵한 케미스트리를 빵빵 터뜨려 기대를 모았다. 최우식은 다이아몬드 수저를 뛰어넘는 ‘빵수저’로 변신해 꽉 찬 육각형 후계자의 매력을 그려내 눈길을 끌었다. 정소민은 러블리하면서도 공감을 유발하는 연기로 생계형 디자이너이자 벼랑 끝에 몰린 예비신부의 모습을 사랑스럽게 표현해 기대감을 높였다.무엇보다 최우식과 정소민은 신혼집 경품을 두고 전략적 동맹 관계가 되는 우주와 메리의 모습을 심장을 찌릿찌릿하게 만드는 티키타카 연기 호흡으로 그려내 호기심을 자극했다. 믿고 보는 최우식과 로코 불패 정소민이 그려낼 진짜보다 더 진짜 같은 위장 신혼의 설렘과 아슬아슬한 재미에 대한 기대감을 끌어올렸다.또한 우주와 메리를 지켜보는 백화점 상무 백상현 역의 배나라, 우주의 소울메이트인 가정의학과 전문의 윤진경 역의 신슬기, 메리의 전 약혼자이자 김우주와 동명이인인 또 다른 김우주 역의 서범준, 우주의 할머니이자 명순당의 회장 고필년 역의 정애리, 명순당의 이사이자 우주의 고모부 장한구 역의 김영민, 우주의 고모 김미연 역의 백지원, 메리의 엄마 오영숙 역의 윤복인 등 극에서 재미와 무게감을 책임지는 배우들의 열연이 펼쳐졌다. 첫 대본리딩이라는 것이 믿기지 않을 정도로 캐릭터에 100% 몰입한 배우들의 열연을 선보여 ‘우주메리미’에 대한 기대감을 치솟게 했다.‘우주메리미’ 제작진은 “SBS 새 금토드라마 ‘우주메리미’ 첫 대본리딩부터 최우식과 정소민이 사랑스러운 로맨스와 유쾌한 코믹 연기를 200% 보여주며 대본리딩 현장을 뜨겁게 달궜다”라며 “신혼집 경품을 사수하기 위해 90일간 펼쳐지는 우주와 메리의 아슬아슬하고 달콤 쫄깃한 위장 신혼 부부 케미스트리에 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.한편, ‘우주메리미’는 오는 10월 SBS에서 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr