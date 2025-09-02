사진=김다예 SNS

방송인 박수홍의 아내 김다예가 미모를 뽐냈다.김다예는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "오.."라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 김다예는 한 스튜디오에서 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 출산 후 무려 33kg을 감량했다고 알려진 그는 아나운서 뺨치는 단아한 외모를 뽐내고 있어 눈길을 끌었다.한편 박수홍-김다예 부부는 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr