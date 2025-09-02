'케이팝드', '케데헌' 이어 또 일냈다…티빙 실시간 1위→99개국 톱10 진입

'케이팝 데몬 헌터스' 인기를 '케이팝드'가 있는다.국내 OTT 티빙(TVING)이 CJ ENM과 미국 유레카 프로덕션이 공동 제작한 Apple TV+ 오리지널 글로벌 음악 경연 시리즈 'KPOPPED'(케이팝드)가 전 세계에서 뜨거운 반응을 얻으며 K-POP의 글로벌 저력을 입증하고 있다고 1일 밝혔다.지난 8월 29일 8화 전편이 공개된 직후 'KPOPPED'는 티빙 ‘Apple TV+ 브랜드관’에서 실시간 인기 콘텐츠 1위를 기록하며 국내 시청자의 뜨거운 관심을 확인했다. 글로벌 스트리밍 순위 사이트 플릭스패트롤에 따르면 공개 2일 만에 Apple TV+ 글로벌 TOP TV쇼 부문 4위(8월 30일기준)에 올랐으며, Apple TV+ 'Most Popular Now'와 미국에서는 5위를 기록했다. 특히 일본·베트남·말레이시아·홍콩 등 아시아 주요 시장에서 3위권에 오른 것은 물론, 영국·아르헨티나·사우디아라비아 등 99 개국 모두 톱10에 진입하며 높은 화제성을 입증했다.해외 언론도 'KPOPPED'를 주목했다. 세계적인 음악 전문 매체 Billboard는 “세계적 스타들이 한 자리에 모여 진정성 있고 감탄을 자아내는 음악적 교감을 보여준다”며 K-팝의 글로벌 영향력과 창의적인 협업을 집중 조명했다. 세계적으로 신뢰받는 IT 전문 미디어인 The Verge는 “‘KPOPPED’는 K-팝과 팝스타가 무대에서 장르와 문화를 뛰어넘는 혁신적인 크로스오버를 보여준다”며 컬래버레이션의 신선함을 강조했다. 영향력 있는 K-팝 전문 매체 KCrush는 “신선하고 강렬한 라이브 퍼포먼스로 글로벌 팬 모두가 즐길 음악 축제”라며, 세계적 스타들과 K-팝 아티스트들이 함께 만드는 음악적 다양성을 호평했다.글로벌 음악계의 거장 라이오넬 리치(Lionel Richie)도 SNS를 통해 “Kpopped #1 in Korea?!”라는 반응을 남기며 한국 내 흥행 성과에 놀라움을 드러냈다.'KPOPPED'는 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion)·빌리(Billlie), 스파이스 걸스(Spice Girls)의 멜라니 B(Mel B)·엠마 번튼(Emma Bunton)·있지(ITZY), 테일러 데인(Taylor Dayne)·케플러(Kep1er), TLC·스테이씨(STAYC), 케샤(Kesha)·JO1, 카일리 미노그(Kylie Minogue)·에이티즈(ATEEZ) 등 세계 정상급 아티스트들이 총출동하는 초호화 라인업으로 공개 전부터 기대를 모았다.현재 티빙 프리미엄 요금제 이용자는 ‘Apple TV+ 브랜드관’에서 전편 시청이 가능하며 9월 5일 오전 10시까지 모든 이용자에게는 1화 무료 시청 혜택이 제공된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr