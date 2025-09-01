그룹 유어즈/사진제공=피나클엔터테인먼트

SBS 글로벌 오디션 프로그램 '비 마이 보이즈'를 통해 결성된 그룹 유어즈가 중국 시장을 중심으로 활동을 전개할 전망인 가운데, 소속사 피나클엔터테인먼트 박권영 대표가 중국 내 한한령에 대해 언급했다.유어즈(효, 이연태, 문재일, 김보현, 카이, 강준성, 박세찬, 하루토)는 1일 용산구에 위치한 스튜디오에서 '비 마이 보이즈 데뷔 그룹 글로벌 기자회견'을 개최하고 데뷔 후 활동 계획에 대해 다양한 이야기를 나눴다.유어즈는 지난달 30일 생방송으로 진행된 '비 마이 보이즈' 파이널을 통해 뽑힌 데뷔 조 8인으로 구성된 신인 그룹이다. 팀명은 'Your Hertz'(유어 헤르츠)의 준말로 세상에 흩어진 파동이 모여 '너와 나를 연결하는 하나의 음악'이 된다는 의미가 담겨있다. 이들의 데뷔 프로젝트는 피나클엔터테인먼트와 30년 경력의 중국 엔터 기업 럭키도어가 주도한다.한편, 데뷔를 앞둔 유어즈는 음악뿐만 아니라, 드라마와 영화 창작에도 참여할 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr