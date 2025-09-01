제로베이스원 성한빈/ 사진 제공=웨이크원

제로베이스원 한유진/ 사진 제공=웨이크원

제로베이스원 박건욱/ 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원이 계약 연장 여부와 관련해 입을 열었다.제로베이스원(ZEROBASEONE·성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 1일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 정규 앨범 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.엠넷 보이그룹 서바이벌 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 제로베이스원은 프로젝트 그룹으로, 계약 기간이 2년 6개월로 예정돼 있다. 이날 멤버들은 계약 만료를 앞두고 논의 중인 근황을 전했다.리더 성한빈은 "최선의 방향을 향해 이야기하고 있고, 아직 확정된 건 아무것도 없다. 정규 앨범을 잘 보여드리는 걸 최우선으로 삼고 있다"고 말했다. 한유진도 "여러 가능성을 열어두고 다같이 대화를 많이 하고 있다. 팬과 대중이 가장 원하시는 선택을 하지 않을까 싶다"면서도 "아직 정해진 건 없다"고 선을 그었다.박건욱은 "멤버 모두 9명의 제로베이스원을 소중하게 생각한다는 점을 말씀드리고 싶다. 우리가 지금은 제로베이스원이라는 팀으로 이어져 있기도 하지만, 멤버들 모두 인간적으로 끈끈한 관계이기 때문에 아홉 명이 웃고 떠드는 모습을 계속 보실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 처음으로 선보이는 정규 앨범이다. 타이틀곡 '아이코닉'은 누 디스코 사운드를 기반으로 한 팝 트랙이다. '타인의 평가와 상관없이, 우리는 스스로 아이코닉한 존재가 될 수 있다'라는 메시지를 녹였다. 새 앨범에는 다채로운 장르의 10개 트랙이 수록됐다. 작곡가 켄지(KENZIE)를 필두로 국내외 유수의 프로듀서진이 참여했다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 이날 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr