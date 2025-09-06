정대현/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 B.A.P(비에이피) 멤버 겸 솔로 가수 정대현이 원조 '비주얼 메인 보컬'다운 자기 관리 근황을 전했다. 그간 운동으로 다져온 건강미를 발판 삼아 워터밤 무대는 물론, 운동 예능까지 노린다.정대현은 2일 새 싱글 앨범 '행로'로 돌아온다. '행로'로 솔로 가수로서의 활동에 이정표를 세우겠다는 정대현을 지난 1일 서울 중구 텐아시아 사옥에서 만났다.정대현의 신곡 '행로'는 밴드 사운드가 두드러지는 곡으로, 페스티벌 무대에 제격이다. 정대현은 "원래 8월을 겨냥해 곡을 낼 예정이었는데, 업그레이드하다 보니 시간이 걸렸다"며 "페스티벌이 마무리돼 가는 시점에 나오게 돼 아쉽다. 내년에는 '워터밤' 무대에 도전하고 싶다. 운동을 좋아해서 늘 준비돼 있다"고 자신감을 보였다.공백기 정대현의 일상을 지탱해 준 건 운동이었다. 그는 "가수란 게 활동적인 직업 아닌가. 도파민 속에서 살다가 갑자기 삶이 여유로워진 거다. 뭐라도 해야겠다는 생각으로 운동했다. 하루도 안 빠지고 운동했다"고 밝혔다. 취미도 운동뿐이다. 정대현은 "몸이 건강해야 더 좋은 컨디션에서 무대를 할 수 있지 않나. '짐종국' 등 운동 예능에도 나가보고 싶다"고 열정을 보였다.정대현은 '행로'에 '청춘의 방황과 불완전함을 끌어안고 자기만의 리듬으로 길을 찾아 나간다'는 희망적인 메시지를 담았다. B.A.P 리더 방용국이 작업에 참여하며 지원 사격에 나섰다.정대현의 '행로'는 이날 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr