2018년 결혼해 2022년 아들을 품에 안은 1985년생 이수지가 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 시상식에서 2관왕을 석권했다.이수지는 최근 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 올해의 연예인유튜버(여)와 올해의 핫아이콘(여) 부문에서 수상하며 2관왕에 올랐다. 올해 초 ‘2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 개그우먼 부문 수상을 시작으로 ‘제61회 백상예술대상’ 여자 예능상에 이어 ‘제4회 청룡시리즈어워즈’ 여자 예능인상을 수상한 바 있다. 이번에는 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서만 2관왕에 오르며 연달아 수상 행진을 이어가고 있다.올해 거듭된 수상 배경에는 다양한 채널을 통한 활약이 컸다. 지난 2월 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 작품의 론칭을 성공적으로 이끈 데 이어 현재 공개 중인 시즌 2에서도 독보적인 존재감을 보여주고 있으며, 쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’ 시즌 7에서는 원조 크루다운 입담과 표현력으로 작품의 인기를 전면에서 이끌었다. 특히 코너 ‘스마일 클리닉’의 피부과 실장 캐릭터로 각종 밈과 짤을 재생산하며 매화 화제의 중심에 섰다.여기에 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 다양한 부캐릭터 열연을 이어가며 내놓는 콘텐츠마다 이슈몰이 중이다. 제이미맘, 슈블리맘, 백두장군 등 각기 다른 캐릭터로 대중과 끊임없이 소통하며 큰 사랑을 받고 있으며, 최근 방송 프로그램에서는 교포 MC 한라와 래퍼 햄부기로 활약하는 등 표현하는 캐릭터마다 개성 강한 매력을 뽐내고 있다.이에 이수지는 “트로피 한 개 받는 것도 쉽지 않은데 2개 부문에서 상을 주셔서 정말 감사드린다. 올해 이렇게 큰 상들을 받게 돼 정말 가문의 영광이다. 더욱 열심히 노력하는 모습으로 받은 사랑에 꼭 보답하겠다”라며 “특히 올해 초 소속사를 이적하고 나서 상복이 더 터진 것 같다. 늘 아낌없이 지원해주는 씨피엔터테인먼트에도 감사드린다”라고 소감을 밝혔다.방송뿐만 아니라 축제, 공연 등 다양한 무대에서도 이수지의 지칠 줄 모르는 도전과 변신은 끊임없이 이어지고 있다. 나아가 ‘힘쎈여자 도봉순’, ‘눈물의 여왕’, ‘선재 업고 튀어’, ‘신병’ 시즌 1,2, ‘살롱 드 홈즈’ 등 인기 한류 드라마에도 매년 출연하며 맡은 작품마다 탄탄한 연기력을 보여주고 있다. 이러한 활약에 힘입어 남녀노소 누구나 선호하는 전천후 연기자로서 각광을 받으며 광고계에서도 장르와 분야를 불문하고 뜨거운 러브콜이 쏟아지고 있다.유튜브, 방송, 축제 현장 등 다양한 자리에서 팬들과 소통하며 즐거움을 전해온 만능 엔터테이너 이수지가 앞으로도 대중에게 웃음과 활력을 전할 행보에 기대가 모아진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr