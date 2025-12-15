'주사 이모' 선 그은 정재형, 전현무와 기쁜 소식 전했다…유재석과 커플상 경쟁 ('SBS연예대상')

사진=텐아시아DB

최근 불거진 '박나래 주사 이모'와의 친분 의혹에 대해 초고속으로 부인한 정재형이 전현무와 베스트 커플상 후보에 올랐다.‘2025 SBS 연예대상’(이하 ‘2025 SBS 연예대상’)은 올 한 해 ‘7일 7색’ 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 총결산하는 대축제로 꾸며져 전현무, 차태현, 이수지가 3MC로 나선다.특히 올해 SBS 예능은 ‘우리들의 발라드’, ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’, ‘한탕 프로젝트-마이턴’ 등 신규 예능부터 ‘미운 우리 새끼’, ‘런닝맨’, ‘틈만 나면,’, ‘골 때리는 그녀들’, ‘동상이몽2-너는 내 운명’, ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 등 기존 예능까지 모두 큰 사랑을 받은 만큼 그 어느 해보다 ‘SBS 연예대상’에 대한 관심이 높아지고 있다.‘2025 SBS 연예대상’은 더 많은 시청자들이 참여하고 즐길 수 있는 다양한 투표 이벤트와 라이브 스트리밍으로 함께 한다. 올해 ‘SBS 연예대상’은 ‘가장 신뢰받는 디지털 자산 거래소’ 업비트와 함께 15일부터 28일까지 총 14일간 ‘프리즘’ 앱에서 진행되는 인기상 투표를 진행한다. 이번에 진행되는 투표는 ‘업비트 인기상’ 부문으로 응원하는 예능인을 인기상 수상자로 직접 선정할 수 있다.두 부문으로 진행되는 이번 인기상은 베스트 커플 UP상, 루키 UP상으로 기간 내 두 부문에서 가장 많은 표를 획득한 각 1팀(인)이 선정되며 수상자는 ‘2025 SBS 연예대상’ 생방송에서 공개된다. 베스트 커플 UP상 후보는 김구라&서장훈, 김승수&임원희, 양세찬&지예은, 유재석&유연석, 이서진&김광규, 전현무&정재형, 루키 UP상 후보는 ‘골 때리는 그녀들’ 멤버인 마시마 유, 벤, 이채연, 정예원, 한초임이다.2025년의 마지막 예능대축제 ‘2025 SBS 연예대상 with 업비트’는 오는 30일 오후 9시 개최된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr