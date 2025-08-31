사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 김종국이 예비신부에 대해 이야기했다.31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 가수 김종국이 깜짝 결혼 발표를 했다.이날 김종국은 멤버들에게 결혼 소식을 알린 뒤 "제가 드디어 장가를 간다. 열심히 잘 살겠다"고 인사했다.갑작스럽게 사회를 부탁받은 유재석은 "녹화 스케줄 조정하겠다. 내가 또 격조 있게 사회를 보니까"라며 애정을 표현했다.김종국의 결혼 발표에 멤버들은 너무 놀라 혼란스러운 모습을 보였다. 지석진은 "너 예전에 태어났으면 독립군을 해야 한다. 직전까지 말을 안 하네"라며 놀라움과 서운함을 내비쳤다.13년 만에 '결혼 발표'로 복수 당한 하하는 '런닝맨'에서 결혼 조짐이 보였던 사실을 폭로했다. 1년 전 김종국은 여자친구 여부를 묻자 발끈했고, 지석진은 "쟤 결혼한다니까?"라며 미친 촉을 드러냈다. 특히 여친에게 영상편지를 요구하자 "좀만 기다려요"라며 미소를 짓기도 헀다.유재석 또한 "김종국이 한동안 키링을 엄청 샀다. 귀여운 거에 꽂혔었다. 티를 많이 냈네"라고 말했다. 지예은은 '봉투 하우스'였던 김종국의 집을 회상하며 "여자친구가 절대 없을 집이었다"고 말했다. 김종국은 "여자친구가 비닐봉투 싫어한다. 그때 위기 있었다. 그 방송 이후 장가 못 갈 뻔했다. 이제는 매일 청소기 돌린다"며 달라진 모습을 보였다.김종국은 결혼 발표 당일 녹화에서 여장을 했다. 유재석이 "오늘은 여장하기 싫으면 안 해도 된다"고 하자, 김종국은 "무슨 소리냐. 이제 더 열심히 해야 한다"며 가장의 무게를 드러냈다. 게임 중 그는 "안정적인 걸 좋아한다. 재테크 안 하고 저축한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.김종국의 비연예인 예비신부에 대한 이야기도 공개됐다. 하하가 "형수 운동 좋아하냐"고 묻자 김종국은 "나랑 완전 다르다. 운동하는 거 말리지만 않으면 된다"고 이야기했다. 하하가 "고깃집 잘 될 거"라고 말하자, 김종국은 "형수가 널 제일 싫어한다"고 말해 폭소케 했다.유재석은 "'미우새'에서 가구 보러 가는 거 나오냐"며 결혼 준비 과정과 예비신부 공개 예정인지 물었지만, 김종국은 "안 나온다. '짐종국'에도 안 나온다. 가정은 가정이고, 일은 일"이라며 공개 의사가 없다고 선을 그었다.한편, 김종국은 오는 9월 5일 서울 모처에서 비연예인 예비신부와 결혼식을 올릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr