밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 데이식스가 10주년 기념 공연을 맞이한 소감과 긴장감을 밝혔다.데이식스는 31일 오후 6시 30분 경기도 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour 'The DECADE ''(더 디케이드)의 포문을 열었다.이날 멤버 도운은 공연 초반 "야외무대 억수로(매우) 좋다. 후끈후끈하다. 콘서트 현장에 비욘드 라이브로 전 세계 마이데이(팬덤 명) 분들과 함께하고 있다"며 기뻐했다. 또 도운은 "원필이 공연 전 매우 긴장해 했다"라며 "떨려서 기도까지 하더라"라고 고백했다.공연 말미 성진은 10주년 공연 소감으로 "이번 공연 이것저것 많이 넣어보려고 했다. 있는 타이틀곡은 다 넣었다고 봐도 된다. 세트리스트 짜면서 고민이 정말 깊었다. 원필 씨랑 저랑 주도 아래 했는데 '오프닝 이게 낫나? 아닌데' 이랬다. 10주년이다 보니 잘하고 싶었다. 그래서 긴장도 되고 그랬다"라고 밝혔다.데이식스의 데뷔 10주년 기념 투어 일환으로 열린 고양 공연은 지난 30일과 31일 양일간 이뤄졌다. 이들은 지난 11일 이뤄진 일반 예매에서 전 회차 전석 매진을 기록했다. 데뷔한 해인 2015년 이들은 예스24 무브홀에서 무대를 시작해 지난 5월 KSPO DOME까지 공연장 규모를 꾸준히 키워왔다. 특히, 이들은 국내 밴드 사상 최초로 고척 스카이돔, KSPO DOME, 고양종합운동장에 차례로 입성했다.한편, 데이식스는 오는 9월 5일 오후 6시 새 정규 앨범 'The DECADE'와 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr