밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

"집에 가는 길에 '데이식스 얘네가 뭐라고, 얘네가 뭔데 내 삶에 계속 들어와' 이러다가 저희 팬이 되실 거예요."밴드 데이식스 원필이 데뷔 10주년 기념 공연 도중 현장 관객 중 마이데이(팬덤 명)가 아닌 사람도 있느냐 묻고서 자신 있게 한 얘기다. 그는 "마이데이가 아닌 분들에게 자부할 수 있다"며 이렇게 말했다. 그러자 성진이 "혼자 모노드라마를 했다 그렇지요?"라고 놀려 공연을 보는 사람들을 웃게 했다.데이식스가 31일 경기 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour 'The DECADE ''(더 디케이드)의 포문을 열었다. 이날 데이식스는 히트곡 '한 페이지가 될 수 있게', '녹아내려요', 'HAPPY'(해피)로 이날 공연의 막을 열었다. 시작부터 화려하게 콘페티를 날리고 불꽃놀이를 하며 흥을 돋운 이들은 성진의 주도 아래 팬들에게 인사하며 공연을 본격적으로 시작했다.도운은 "야외무대 억수로(매우) 좋다. 후끈후끈하다. 콘서트 현장에 비욘드 라이브로 전 세계 마이데이 분들과 함께하고 있다"며 기뻐했다. 곧 영케이는 영어로 "글로벌 팬분들, 우리 다 같이 즐거운 시간 보내길 바란다"고 덧붙였다.데이식스는 다음달 5일 발매되는 정규 4집 'The DECADE'(더 디케이드)의 수록곡 'Disco Day'(디스코 데이) 무대를 처음 선보였다. 옛 감성을 자극하는 디스코 비트에 흥 나는 베이스, 신스 소리를 중심으로 한 노래다. 데이식스는 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)까지 미공개 정규 앨범 타이틀곡과 수록곡 '우리의 계절'까지 공개해 이목을 끌었다.이날 무대에서 단연 돋보였던 건 멤버들의 보컬 실력이었다. 특히 영케이는 'The Power of Love'(더 파워 오브 러브) 무대 중 고음역 멜로디를 깎아내리는 어려운 파트에서 한 번의 실수 없이 거뜬히 노래해 눈길을 끌었다.영케이는 '행복했던 날들이었다' 무대를 마치고 "방금 들었던 곡 중에 '이 노래가 뭐지?' 싶었던 곡이 있지 않았냐"고 물었다. 원필은 "저희 정규 4집에 수록된 'Disco Day'였다"라며 "굉장히 통통 튀기도 하고 레크리에이션 같은 요소도 있다. 어제 잠시 소개해 드리는 시간을 가져봤는데 오늘은 어찌 된 영문인지 다들 곡을 잘 아시더라"라며 의아해했다.'Disco Day'의 중간 박수 호응을 유도하는 파트를 재현한 이들은 입을 모아 "아직 발매 안 됐는데"라며 놀라워했다. 아무 반주 없이 단순히 멤버들의 악기 연주로만 재현됐지만, 호응으로 가득 찬 무대가 약 10초간 이어졌다.이어진 '마라톤', 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우), 'Zombie'(좀비) 무대 후 영케이는 하늘을 바라보며 "어느새 해가 졌다. 천장이 없으니 하늘도 볼 수 있고. 매미가 정말 우렁차다. 매미도 마이데이 되고 싶은가 보다"라며 웃었다.원필은 "이렇게 10주년을 장식할 수 있는 건 여기 계신 여러분 덕분이다. 저희와 마이데이가 같이 만드는 우리만의 페스티벌 같아 잊지 못할 거다. 이렇게 모여주셔서 정말 감사하다"고 했다.이날 공연 말미 VCR에선 그간 데이식스의 타이틀곡을 시간 역순으로 보여줬다. 이후 이들은 첫 데뷔 타이틀곡 'Congratulations'(콩그레츄레이션스)을 선보였다. 원필은 "VCR에서 저희 시간을 거꾸로 돌리다가 첫 데뷔곡을 보여드렸다. 우리의 과거를 대변하는 곡이 이거라면 현재 우릴 대변하는 곡은 '꿈의 버스'다. 선공개로 이리 곡을 들려드리는 건 오랜만이다. 2017년 이후로 처음인 것 같다. 저희 정규 4집 많이 들어주시길 바란다"고 당부했다.영케이는 "지난 10년을 돌아볼 수 있는 세트리스트였다. 다 같이 지난 모든 앨범의 타이틀 곡을 넣어보자는 게 우리 목표였다. 되돌아보는 시간을 갖고 싶었다"고 말했다. 이어 그는 "열심히 잘 살았던 것 같다. 다양한 일들이 있었지만, 이 순간 무대 위에서 지금 전 행복한 삶을 살고 있단 생각이 든다. 다들 고맙다. 앞으로도 같이 걸어가고 싶다. 행복할 수 있는 만큼 열심히 하겠다"고 밝혔다.성진은 10주년 공연 소감으로 "순수하게 음악이 좋아서 하는 팀이다. 이런 우리를 그나마 있어 보이게 만들어 주시는 건 여러분들이다. 물론 우리도 지난 10년 버릴 곡 하나 없단 자부심이 있다. 열심히 살았지만 그렇다고 무조건 다 잘 되는 건 아니다. 우릴 만들어주는 건 늘 마이데이다. 숨이 붙어있는 날까지 뭔가 해보겠다. 과분한 사랑 돌려드릴 테니 차근차근 받아가주시길 바란다"라고 밝혔다.원필은 "아이돌 밴드인 저희에 대한 좋지 않은 시선도 알고 있다. 그런 시선을 부정하고자 좋은 곡을 쓰고 싶었고 좋은 무대 보여주고 싶었다. 모두가 아니라고 할 때 여기 계신 분들은 우릴 믿어줬다. 우리 모두 다 잘 해왔고 잘 해낼 거다"라고 했다.마지막으로 도운은 "우리도 마냥 선하진 않다. 그래도 사랑받은 만큼 선한 쪽으로 가도록 노력하겠다. 우릴 만든 사람들이 당신들이고 이 무대를 만든 것도 당신들이다. 자부심 가지시기를 바란다"며 팬에게 감사함을 전했다.데이식스는 데뷔 10주년 기념 투어의 일환인 고양 공연을 지난 30일과 31일에 했다. 이들은 지난 11일 일반 예매에서 전 회차 전석 매진을 기록했다. 데뷔한 해인 2015년 이들은 예스24 무브홀에서 무대를 시작해 지난 5월 KSPO DOME까지 공연장 규모를 꾸준히 키워왔다. 특히, 이들은 국내 밴드 사상 최초로 고척 스카이돔, KSPO DOME, 고양종합운동장에 차례로 입성했다.데이식스는 다음달 5일 오후 6시 새 정규 앨범 'The DECADE'와 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr