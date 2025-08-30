사진=텐아시아DB

배우 고민시가 학교폭력 의혹과 관련해 자신의 입장을 밝혔다.30일 고민시는 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 학교폭력 의혹을 부인했다. 지난 5월 고민시와 관련된 학교폭력 폭로 글이 SNS를 통해 확산된 지 약 3개월 만이다.고민시는 "몇 달 동안 수사 결과만을 기다리면서 하루에도 수십 번씩 끝자락까지 요동치는 마음을 다잡고 또 잡으며 버티고 삼켜냈는지 모른다"라며 "마냥 기다리고 계실 분들을 위해서라도 나의 입장을 밝히는 것이 도리라는 생각이 들어 말씀드린다"고 말문을 열었다.그는 "일탈을 즐거워하며 철없이 학창 시절을 보낸 학생이었음을 그 누구보다 스스로 가장 잘 인지하고 있다. 후회하기에 부족했던 만큼 완벽하진 못할지라도 진심을 다해 더 나은 삶을 살아가자는 마음 하나로 지금껏 걸어왔다"고 설명했다.고민시는 "나의 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다"라며 "단언컨대 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없다"고 부인했다. 그는 "'가해자'라며 폭로 당한 내가 가해자가 '아닌' 증거에 뒷받침될 타당성 있는 모든 자료들을 제출해 현재 수사가 진행되고 있다"고 밝혔다.끝까지 진실을 밝혀내겠다는 의지를 드러내기도 했다. 고민시는 "허위 사실들을 포함한 학교 폭력 폭로에 관해 시간이 오래 걸리게 되더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈출 일은 절대 없을 것"이라며 "분명 거짓이라 하였음에도 입맛대로 만들어 단정 짓고 확정 지어 버리는 것이 얼마나 잔인하고 끔찍한 일인지 이 사실을 부디 모두가 아셨으면 좋겠다"고 호소했다.지난 5월 고민시의 학교폭력 의혹이 제기되자 소속사 미스틱스토리(미스틱액터스)는 "명백한 허위 사실이며 사실무근"이라는 입장을 밝혔다. 이어 "배우 본인에게 확인한 결과 사실이 아님을 재차 확인했다. 우리는 배우를 믿는다"고 이야기했다.이후 추가 해명이 나오지 않자 누리꾼들 사이에서는 의아하다는 반응이 이어졌다. 과거에도 학폭 폭로가 제기됐던 점, 미성년자 시절 음주 사진 논란을 2021년에 직접 인정하고 사과한 점, 그리고 소속사가 배우 조한선 관련 학폭 의혹에는 적극적으로 해명에 나섰던 전례와 달리 고민시에 관해서는 적극적인 대응이 부족했기 때문. 약 3개월 만에 고민시가 직접 입장을 밝힌 만큼 향후 활동에 어떤 영향을 미칠지 이목이 쏠린다.몇 달 동안 수사 결과만을 기다리면서 하루에도 수십 번씩 끝자락까지 요동치는 마음을 다잡고 또 잡으며 버티고 삼켜냈는지 모릅니다.이제는 더 이상 마냥 기다리고 계실 분들을 위해서라도 저의 입장을 밝히는 것이 도리라는 생각이 들어 말씀드립니다.일탈을 즐거워하며 철없이 학창 시절을 보낸 학생이었음을 그 누구보다 스스로 가장 잘 인지하고 있고 후회하기에 부족했던 만큼 완벽하진 못할지라도 진심을 다해 더 나은 삶을 살아가자는 마음 하나로 지금껏 걸어왔습니다.여러 가십과 루머에도 감내는 물론이거니와 그저 모든 것이 제 몫이라 여기며 흘려보냈지만, 저의 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없습니다.인정할 것은 확실히 인정하고 명백히 아닌 것은 아닌 것입니다.단언컨대 저는 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없습니다.'피해자'라 폭로한 이의 신원 미상 커뮤니티 글 외 학교 폭력 사실 확인을 할 수 있는 뚜렷한 정황은 그 무엇도 없지만, 학교 폭력 피해에 있어 정확한 증거 제시가 쉽지 않음 역시 동의하는 바이기에 '가해자'라며 폭로 당한 제가, 가해자가 '아닌' 증거에 뒷받침될 타당성 있는 모든 자료들을 제출해 현재 수사 진행 중이며 허위 사실들을 포함한 학교 폭력 폭로에 관해 시간이 오래 걸리게 되더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈출 일은 절대 없을 것입니다.저 역시도 중대한 사회 문제인 학교 폭력에 대해 엄격히 처벌되어야 마땅한 것이라 생각합니다.그러나 이를 악의로 역이용하는 것은 본질을 흐려 진정한 학교 폭력 문제의 심각성을 희석시키는 일입니다.분명 거짓이라 하였음에도 입맛대로 만들어 단정 짓고 확정 지어 버리는, 이 온갖 카더라가 난무하는 인터넷 세상 속에서 사람을 무참히 보내버릴 수 있다는 것이 얼마나 잔인하고 끔찍한 일인지 이 사실을 부디, 부디 모두가 아셨으면 좋겠습니다.기필코 진실은 반드시 밝혀지게 될 것입니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr