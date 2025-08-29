스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 초동 트리플 밀리언셀링을 달성하면서 2025년 K팝 앨범 초동 1위에 등극했다.스트레이 키즈는 지난 22일 2년여 만의 정규 앨범 'KARMA'와 타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)를 발매했다. 음반은 한터차트 기준 22일 하루 동안 200만 장 이상의 판매고를 올리며 발매 하루 만에 더블 밀리언셀링을 기록했다. 이후 일주일간 약 303만 장의 음반 판매량으로 2025년 초동 300만 장을 돌파한 유일한 음반이 되어 1위 자리를 마크했다. 해당 음반은 한터차트의 주간 피지컬 앨범 차트(2025.08.18~08.24)와 써클차트의 주간 리테일 앨범 차트(2025.08.17~08.23) 정상을 차지한 데 이어 써클차트의 주간 앨범 차트(2025.08.17~08.23)까지 석권했다.글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 각종 최초, 최다, 최장 기록을 썼다. 최근 K팝 4세대 그룹 최초 팔로워 2000만 명을 돌파한 스트레이 키즈는 신보 'KARMA'로 8월 22일~24일 집계 기준 스포티파이 '톱 앨범 데뷔' 글로벌 2위, 미국 5위, 영국 3위에 이름을 올렸다. 타이틀곡 'CEREMONY'는 '톱 송 데뷔' 글로벌 2위, 미국 2위, 영국 7위에 올랐고 특히 수록곡 '삐처리' 3위, 'CREED'(크리드) 4위, 'In My Head'(인 마이 헤드) 6위, '엉망 (MESS)'(엉망 (메스)) 7위, 'Phoenix'(피닉스) 8위, 'Ghost'(고스트) 9위, '반전 (Half Time)'(반전 (하프 타임)) 10위까지 총 8곡을 '톱 송 데뷔' 글로벌 톱 10에 올려놓았다.또한 새 앨범 'KARMA'는 스포티파이에서 2025년 K팝 그룹 기준 발매 첫날, 첫 주 최다 스트리밍 기록을 새로 썼고 'CEREMONY'는 2025년 K팝 보이그룹 기준 발매 첫 주 가장 많이 스트리밍된 곡으로 이름을 새겼다. 앞서 'CEREMONY'가 22일 252만 회 이상의 스트리밍을 기록하면서 스포티파이 데일리 톱 송 글로벌 27위로 첫 진입한 스트레이 키즈는 27일까지 6일간 차트인에 성공하며 올해 해당 차트에서 최장기간 머문 K팝 보이그룹이 됐다.스트레이 키즈는 세계 3대 음악 차트로 손꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 자체 최고 성과를 기대케 하고 있다. 지난 26일(현지시간) 발표된 영국 내 핫한 신곡 20개의 순위를 매기는 오피셜 트렌딩 차트에서 'CEREMONY'로 6위를 차지한 것. 게다가 오피셜 차트는 공식 SNS 채널과 공식 홈페이지 예고 기사를 통해 "스트레이 키즈가 새 앨범 'KARMA'로 이번 주 차트에서 최고 성적을 거둘 것으로 보인다"며 "그간 오피셜 앨범 차트 톱 10에 진입한 적이 없는 스트레이 키즈에게 역사적 순간이 될 수 있다"고 전망했다.스트레이 키즈는 29일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 리믹스 디지털 싱글 'CEREMONY (Celebrate Remixes)'(셀레브레이트 리믹시즈)를 발표한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr