사진=tvN '무쇠소녀단2' 예고 영상 캡처

무쇠소녀단 단장 김동현이 애타게 기다린 두 번째 풀 스파링이 공개된다.29일 오후 8시 40분에 방송될 tvN '무쇠소녀단2'(연출 방글이) 8회에서는 유이, 금새록, 박주현, 설인아의 무쇠 맛 바캉스부터 치열한 접전으로 현장을 열광케 한 두 번째 풀 스파링까지 펼쳐진다.특히 두 번째 풀 스파링에서는 설인아가 주짓수, MMA 경력을 가진 상대와 맞붙는 가운데 거침없는 공격과 강력한 펀치로 탄성을 자아낸다. 먹잇감을 기다린 사자처럼 타이밍을 보고 펀치를 날리는 설인아와 다양한 기술을 구사하며 공격하는 상대의 팽팽한 대결을 지켜보던 무쇠 소녀들과 김동현이 어느새 숨 쉬는 것도 잊고 몰입할 정도였다고.이에 설인아의 활약에 연신 감탄하던 김동현은 "UFC 선수로 데려가고 싶다"고 말하는가 하면 설인아의 스파링이 끝나자 "UFC였다면 파이트머니 보너스 받아야 할 경기였다"고 크게 감격을 표했다는 후문이다. 누구보다 무쇠소녀단의 두 번째 풀 스파링을 기다렸던 김동현은 방송 일정도 궁금해하며 큰 관심을 보였다.또한 '광기 복서' 박주현이 한층 차분해진 모습으로 링 위를 누비며 놀라운 집중력을 발휘한다. 상대가 돌진해도 침착함을 유지하며 치고 빠지는 박주현의 엄청난 성장이 보는 이들을 흥분하게 만든다.더불어 물놀이의 성지 가평으로 떠난 무쇠 맛 바캉스는 물놀이를 가장한 수중 훈련으로 보는 재미를 더한다. 수중 제자리 뛰기는 기본, 잠수한 채로 섀도 복싱을 하는 등 역대급 훈련이 이어진다.tvN '무쇠소녀단2'는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr