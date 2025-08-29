써니/ 사진 제공 = A2O엔터테인먼트

그룹 소녀시대 써니가 기후 위기 특별전에 목소리로 참여한다.29일 A2O엔터테인먼트는 "써니가 오는 10월 26일까지 경기도미술관에서 진행되는 기후 위기 특별전 '기다림이 끝나는 날에도'에 오디오 가이드로 참여한다"라고 밝혔다.'기다림이 끝나는 날에도'는 기후 위기와 지구온난화로 인한 대변동 시대에 예술을 통해 공감과 사유를 나누고자 기획된 전시다. 고(故) 김형영 시인의 동명의 시에서 영감을 받은 이번 전시에서는 화석연료 고갈과 지구온난화 문제 해결을 위한 '재생에너지' 관련 주제를 간접적, 은유적으로 다룬 작품을 만날 수 있다.오디오 가이드로 참여한 써니는 인간이 초래하는 기후 재난의 회복을 자연의 시선에서 바라본 다양한 작품들을 소개할 예정이다. 써니는 기후 위기를 다룬 의미 있는 전시인 만큼, 재능 기부로 참여했다. 써니의 차분하면서 깊이 있는 해설과 목소리가 전시에 몰입감과 울림을 더할 전망이다.써니는 올해 데뷔 18주년을 맞은 걸그룹 소녀시대의 멤버이자 만능 아티스트로 음악과 방송, 뮤지컬 등 장르를 아우르는 활동을 펼쳐왔다. 소녀시대로 수많은 히트곡을 탄생시키며 국내는 물론 전 세계에서 K팝 열풍을 이끌었으며, 다재다능한 역량과 더불어 밝고 친근한 매력으로 폭넓은 솔로 행보를 이어왔다. 지난 4월에는 삼촌인 이수만이 설립한 A2O엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 그는 이번 '기다림이 끝나는 날에도'를 통해 오디오 가이드에 도전하며 '올라운더' 활약을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr