'전현무계획2' 전현무-곽튜브-이선빈이 강화도 꽃게를 먹으면서 솔직한 연애 토크를 가동한다.29일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 44회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도에서 뭉친 가운데, '먹친구' 이선빈과 함께 꽃게탕을 즐기며 '대환장 케미'를 발산하는 하루가 펼쳐진다.세 사람은 강화도의 고즈넉한 동네에서 29년 전통의 '꽃게탕' 맛집을 발굴한다. 이후 꽃게탕과 찜을 주문해 강화도 순무 김치에 곁들여 먹으며 '먹텐션'을 끌어올린다. 그러던 중 이선빈은 곽튜브를 향해 "왜 꽃게 등껍질 안을 안 파먹냐? 오빠는 지금까지 꽃게를 제대로 안 먹은 것!"이라고 잔소리한다. 전현무도 가세해 "이제 알았으니까 여자친구한테 알려주면 되겠네~"라며 맞장구친다. 이선빈은 곽튜브의 열애 사실을 알게 되자 "축하한다"면서도 "나도 저럴 때가 있었지…"라고 자조(?)해 웃음을 더한다.연애 이야기가 나오자, 전현무는 8년간 예쁜 사랑을 키워오고 있는 이선빈에게 "장기연애 꿀팁 좀 알려 달라. 어떻게 해야 해?"라고 묻는다. 이선빈은 "만날 때마다 웃을 일이 생기는 사이가 되는 것"이라고 답하면서 "(우리 커플은) 편하고 코드가 잘 맞다"고 말한다. 이어 이선빈은 "저희는 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 간다. (연애한 지) 오래 돼서 오히려 대중이 지켜주시는 느낌"이라고 덧붙여 전현무-곽튜브를 잔뜩 몰입시킨다.전현무는 걸그룹 연습생 출신인 이선빈에게 "노래 한 곡 부탁드린다"며 즉석 라이브를 요청한다. 이선빈은 "현무 선배를 위한 곡"이라고 한 뒤, 짠내 가득한 가사의 노래를 불러 현장을 뒤집어 놓는다. 전현무는 뒷목을 잡으면서 "진짜 직접적으로 때려버리네"라고 '현타'를 호소한다. 이에 이선빈은 "사장님! 여기 술 한 병이요~"라고 받아치는데, 과연 이선빈이 전현무를 위해 불러준 노래가 무엇일지에 궁금증이 솟구친다.세 사람의 유쾌한 케미가 빵빵 터진 강화도 먹트립은 29일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획2' 44회에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr