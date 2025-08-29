'전현무계획2' 전현무-곽튜브-이선빈이 강화도 꽃게를 먹으면서 솔직한 연애 토크를 가동한다.
29일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 44회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도에서 뭉친 가운데, '먹친구' 이선빈과 함께 꽃게탕을 즐기며 '대환장 케미'를 발산하는 하루가 펼쳐진다. 세 사람은 강화도의 고즈넉한 동네에서 29년 전통의 '꽃게탕' 맛집을 발굴한다. 이후 꽃게탕과 찜을 주문해 강화도 순무 김치에 곁들여 먹으며 '먹텐션'을 끌어올린다. 그러던 중 이선빈은 곽튜브를 향해 "왜 꽃게 등껍질 안을 안 파먹냐? 오빠는 지금까지 꽃게를 제대로 안 먹은 것!"이라고 잔소리한다. 전현무도 가세해 "이제 알았으니까 여자친구한테 알려주면 되겠네~"라며 맞장구친다. 이선빈은 곽튜브의 열애 사실을 알게 되자 "축하한다"면서도 "나도 저럴 때가 있었지…"라고 자조(?)해 웃음을 더한다.
연애 이야기가 나오자, 전현무는 8년간 예쁜 사랑을 키워오고 있는 이선빈에게 "장기연애 꿀팁 좀 알려 달라. 어떻게 해야 해?"라고 묻는다. 이선빈은 "만날 때마다 웃을 일이 생기는 사이가 되는 것"이라고 답하면서 "(우리 커플은) 편하고 코드가 잘 맞다"고 말한다. 이어 이선빈은 "저희는 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 간다. (연애한 지) 오래 돼서 오히려 대중이 지켜주시는 느낌"이라고 덧붙여 전현무-곽튜브를 잔뜩 몰입시킨다. 전현무는 걸그룹 연습생 출신인 이선빈에게 "노래 한 곡 부탁드린다"며 즉석 라이브를 요청한다. 이선빈은 "현무 선배를 위한 곡"이라고 한 뒤, 짠내 가득한 가사의 노래를 불러 현장을 뒤집어 놓는다. 전현무는 뒷목을 잡으면서 "진짜 직접적으로 때려버리네"라고 '현타'를 호소한다. 이에 이선빈은 "사장님! 여기 술 한 병이요~"라고 받아치는데, 과연 이선빈이 전현무를 위해 불러준 노래가 무엇일지에 궁금증이 솟구친다.
세 사람의 유쾌한 케미가 빵빵 터진 강화도 먹트립은 29일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획2' 44회에서 만날 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
