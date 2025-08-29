"각오해야 될 겁니다"…크래비티, 오는 28일 축제서 '오감만족' 예고 [ATA 프렌즈]

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?
"저희와 신나게 놀아야 하니까 체력을 꼭 준비해 와 주세요."
그룹 크래비티가 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025'를 즐기기 위해 팬들이 꼭 준비해야 하는 게 뭔지 묻는 말에 이렇게 말했다. 29일 오후 6시 텐아시아 및 ATA 페스티벌의 SNS를 통해 공개된 크래비티의 QnA 영상에서다. 크래비티가 팬들의 질문에 답하는 모습을 찍은 것으로, 멤버들은 팬 못지않게 설레는 기분임을 내보였다.
이번 'ATA 페스티벌'과 잘 어울리는 노래에 대해 멤버 성민은 "신곡 'SET NET G0?!'가 가장 잘 어울리지 않을까 싶다"고 꼽았다. 그 이유에 대해 성민은 "경쾌한 멜로디와 가사가 아주 좋은 곡"이라며 무대에 대한 기대감을 높였다. 크래비티는 곧 만날 러비티(팬덤 명)를 향해 "즐거운 시간을 보내야 하니까 응원봉이 있으면 좋을 것 같다"고 강조했다. 또 "저희와 신나게 놀아야 하는데, 힘들 수 있으니 각오하고 체력을 준비해 와 달라"고 당부했다.
멤버들은 'ATA 페스티벌' 무대 콘셉트에 대해 열정적인, 화끈한, 섹시한, 청량한, 경한, 재미있는, 설레는 등의 다양한 키워드를 꼽아 높은 퀄리티를 예고했다. 또 크래비티는 환히 웃으며 "'ATA 페스티벌'에서 보여드릴 무대 많이 기대해 주시고, 9월 28일 난지한강공원에서 꼭 만나자"라고 약속했다. 해당 QnA 영상은 텐아시아의 유튜브, 인스타그램, X 계정에서 볼 수 있다. 인스타그램에 있는 ATA 페스티벌 전용 계정에서도 시청 가능하다. 이들 SNS에서 '텐아시아', '아타 페스티벌' 등을 검색하면 손쉽게 해당 계정을 찾을 수 있다.
크래비티는 다음달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오른다. ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리도 마련된다.
크래비티는 행사 둘째 날(9월 28일 일요일)에 나오고 같은 날 김재중, 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 하성운, QWER, 82메이저 등도 함께 한강변을 꾸민다. 행사 첫째 날(9월 27일 토요일)에는 김준수, 십센치, 경서, 박혜원, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 나온다. 올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.
ATA 페스티벌 사무국은 현재 광고 인증 이벤트를 하고 있다. 이벤트에 참여하고 싶은 사람은 우선 잠실야구장 등 서울 일대에서 보이는 ATA 페스티벌 광고를 사진으로 찍는다. 이후 인스타그램의 ATA 페스티벌 공식 계정을 팔로우하고 이 계정을 태그한 뒤 자기 계정에 ATA 페스티벌 광고 사진을 올리면 된다. 추첨을 통해 10명에게 원하는 날짜의 티켓을 1장씩 준다. 이벤트 기간은 오는 31일까지다. 당첨자는 다음달 2일에 발표한다.
더 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
