사진=허니제이 SNS

댄서 허니제이가 영상 하나로 남편과의 불화설을 종식시켰다.허니제이는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "오두방정 생일선물 전달식💗"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 홈캠을 통해 허니제이의 남편이 생일을 맞은 아내를 위해 선물을 건네는 모습이 담겼다. 남편은 해외 명품 브랜드 C사의 쇼핑백을 들고 춤을 추면서 허니제이에 다가갔고, 허니제이 역시 춤을 추며 선물을 받기 위해 남편에게 향했다. 이내 두 사람은 진한 포옹을 나누며 서로를 토닥여 보는 이들의 미소를 자아냈다.앞서 허니제이는 지난 5월 한 영상에서 "러브(딸)가 없었다면 아마 벌써 헤어졌을 것"이라고 말해 불화설에 불을 지폈다. 그러자 허니제이는 "걱정하시는 분들이 많은데 다른 부부들처럼 저희도 달달하기도 하고 매콤할 때도 있을 뿐"이라고 해명했다.한편 댄스크루 홀리뱅의 수장인 허니제이는 2022년 11월, 1살 연하의 모델 출신 패션 사업가 정담과 결혼해 2023년 4월 딸 러브를 얻었다. 부부는 지난해 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 가족과의 단란한 일상을 공개하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr