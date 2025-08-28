사진=텐아시아DB
2008년 데뷔한 그룹 샤이니의 멤버 키가 오는 12월 첫 솔로 미주 투어를 개최한다.

28일 에스엠엔터테인먼트는 "키가 첫 솔로 미주 투어를 개최해 더 넓은 세계로 뻗어나갈 예정이다"라고 밝혔다. 키는 다음 달 26일~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 새 투어 '2025 KEYLAND : Uncanny Valley'의 포문을 연다.

이어 그는 10월 4일 타이베이, 18일 싱가포르, 11월 29일~30일 도쿄에 이어 12월 3일(현지시간) LA, 5일 오클랜드, 8일 댈러스-포트워스, 10일 브루클린, 13일 시카고, 15일 시애틀을 방문한다.
키는 이번 투어를 통해 독보적인 매력과 유니크한 개성을 뽐낼 예정이다. 이번 투어 서울 콘서트의 9월 27일, 28일 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스를 통해 동시 생중계되며, 현재 각 플랫폼에서 온라인 관람권 구매가 가능하다.

한편 키는 지난 11일 발표한 정규 3집 'HUNTER'(헌터)로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 27개 지역 TOP10, 써클 주간 차트 음원 부문(8월 10~16일 집계) 2관왕, 음악방송 2관왕 등을 기록했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

