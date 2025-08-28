사진제공=MBN

'돌싱글즈7'의 도형과 인형이 인기녀 명은을 두고 신경전을 벌인다.오는 31일 방송하는 MBN 예능 '돌싱글즈7' 7회에서는 돌싱하우스의 넷째 날을 맞아 남자들이 선택한 비밀도장 데이트 현장이 공개된다.명은을 두고 치열한 삼각관계를 형성해 오던 도형, 인형은 이날 2:1 데이트에서 각자의 전략대로 매력을 어필한다. 도형은 이동 중인 차에서 명은과 대화를 나누던 중, 공통점을 끊임없이 발굴해 내 대화의 주도권을 잡는다. 도형, 명은 사이에 뜻밖의 공감대가 형성되자 5MC 이혜영, 유세윤, 이지혜, 은지원, 이다은은 "둘이 왜 이렇게 비슷하냐. 얼굴까지 닮아 보인다"고 반응한다.명은과 1:1 데이트를 했던 인형은 0표를 받아 데이트를 나가지 못했던 도형을 위해 한발 물러서는 배려심을 보인다. 전날 명은에게 무섭게 대시했던 것과 달리 이날은 쉬어가기 전략을 택한 것. 그러나 그는 "내 나름대로 (도형을) 배려하려 했다"는 속마음 인터뷰와 달리 어두운 표정을 짓는다. 명은, 도형의 대화에 제대로 끼어들지 못하는 인형의 모습에 5MC는 "오늘 잘 안 풀려서 안쓰럽다. 한편으로는 허당미가 있어서 귀엽다" 등의 반응을 보인다.결국 인형은 도형과 신경전을 벌이며 티격태격한다. 데이트 도중 명은의 옆자리를 두고 눈치 싸움을 벌이는가 하면, 식사를 챙겨주는 순서를 가지고도 기 싸움을 한다. 이에 명은은 "내가 자리를 비켜줄 테니 둘이 이제 그만 해"라고 말한다. 명은이 데이트 후 어떤 감정 변화를 겪을지 궁금증이 쏠린다.'돌싱글즈7' 7화는 31일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr