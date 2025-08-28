사진=KBS2

1987년생 미혼 배우 김영광이 이번 작품을 선택한 이유와 함께 이영애를 향한 무한 신뢰를 내비쳤다.9월 20일 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.극 중 김영광은 명문대 재학, 매력적인 외모, 유쾌한 성격까지 겸비한 새로여중학교 방과후 미술강사이지만, 뒤로는 강남의 유명 클럽 '메두사'에서 VIP들만 상대하는 유명 MD로 살아가는 이중적인 인물 '이경' 역을 맡았다. 표면적으로는 건전한 바른 생활 청년이자 훈훈한 선생이지만, 칼같이 선을 지키며 내면의 비밀을 감추고 있는 캐릭터로 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.김영광은 이번 작품을 선택한 이유로 "무엇보다 이영애 선배님과 함께 연기할 수 있다는 점이 큰 매력으로 다가왔다. 이영애와의 연기 호흡에 대해서는 "선배님의 집중력과 에너지를 현장에서 직접 느끼면서 많이 배우기도 했다. 무엇보다 선배님을 믿을 수 있었기에 마음 편하게 촬영할 수 있었다"라며 돈독한 신뢰를 표했다.또한, 김영광은 이경 캐릭터를 표현하며 가장 중점을 둔 부분에 대해서는 "겉모습과 속마음이 완전히 다른 인물이라 일부러 뚜렷하고 다르게 표현하기보다는, 상황에 따라 자연스럽게 변화하는 감정에 집중했다. 외적인 스타일 변화 역시 이중성을 보여주는 중요한 장치였다"라고 설명했다. 이경을 표현하는 대표 키워드로 '이중생활'을 꼽은 김영광은 "겉과 속이 완전히 다른 삶을 살고 있고, 감정이 앞서 상황을 그르치기도 하지만 결국 삶을 되돌리고자 하는 절박함이 있다"고 설명했다.마지막으로 그는 "대본을 처음 읽었을 때 이경이 가진 이중적인 삶과 그 여정이 어디로 향할지 너무 궁금해 끝까지 놓지 못하고 읽었던 기억이 난다. 겉보기엔 거칠고 위험해 보일 수 있지만, 사실은 그 누구에게도 말할 수 없는 비밀을 가진 인물"이라며 "누구나 겉으론 멀쩡해 보여도 각자의 방식으로 버티며 살아가는 것 같다. '은수 좋은 날'은 그런 보이지 않는 삶의 무게를 솔직하게 보여주는 작품이니 많은 기대 부탁드린다"라고 예비 시청자들을 위한 관전 포인트도 소개했다.'은수 좋은 날'은 다음 달 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr