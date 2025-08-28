가수 유승준. 사진=유승준 SNS

가수 유승준(48·미국명 스티브 승준 유)의 한국 입국 여부를 둘러싼 세 번째 법적 다툼의 결과가 28일 나온다.서울행정법원 행정5부(재판장 이정원)는 이날 오후 유승준이 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 제기한 사증(비자) 발급 거부 처분 취소 소송 1심 판결을 선고한다. 더불어 유승준이 법무부의 2002년 입국금지 조치가 존재하지 않는다고 주장하며 낸 입국금지 결정 부존재 확인 소송의 결과도 함께 선고될 예정이다.유승준은 2000년대 초 국내에서 인기 가수로 활발히 활동하던 중 군 입대를 약속했으나, 돌연 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 회피했다는 비판을 받으며 2002년 한국 입국이 제한됐다.그는 만 38세가 된 2015년 8월, 재외동포법에 근거해 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자를 신청했다. 당시 법은 병역 기피를 이유로 국적을 상실했더라도 38세 이후에는 재외동포 자격 부여가 가능하도록 규정하고 있었다. 그러나 총영사관은 신청을 거부했고, 유승준은 소송을 통해 이를 다투기 시작했다.첫 소송에서는 대법원까지 가는 법적 공방 끝에 승소했지만, 총영사관은 "병역의무 회피는 국익을 해칠 우려가 있다"며 다시 비자를 내주지 않았다. 이에 유승준는 2020년 두 번째 소송을 제기해 2023년 11월 대법원에서 다시 승소했다.그럼에도 불구하고 총영사관은 지난해 6월 또다시 비자 발급을 거부했고, 유승준는 같은 해 9월 세 번째 소송에 나섰다. 외교 당국은 재외동포법과 별개로 "병역 기피 사례는 사회적 갈등을 불러일으킬 수 있고, 국익 및 공공복리에 반한다"는 입장을 고수하고 있다.총영사관 측은 구체적으로 ▲병역 면탈로 인한 국군 장병 사기 저하 ▲병역 기피 풍조 확산 ▲사회적 갈등 심화 가능성 등을 비자 발급 불허 사유로 제시해왔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr